Survivor 2023 heyecanı başladı. Bu sene akıl oyunları formatı ile yayınlanacak olan Survivor yeni sezon yayın tarihi de merak konusu oldu. Survivor 2023 tanıtımı yayınlandı ve kadrolar tek tek açıklandı. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon kadrosunda kimler var? İşte Ünlüler, gönüllüler, influencerlar kadrosunda yer alan isimler...
Acun Ilıcalı, Survivor 2023 tanıtımını yılbaşı akşamı O Ses Türkiye'de yayınlandı. Yayınlanan tanıtıma göre Survivor 2023 tarihi de belli oldu.
Bu sene Survivor 15 Ocak 2023 tarihinde ilk bölümü ile Tv8'de izleyicisinin karşısında olacak.
Zeynep Alkan
Ümit Erdim
Aysu Keskin
Cansu Tuman
Yusuf Güney
Seçkin Piriler
Barış Telli
Murat Eken
Aziz
Gizem Avcı
Osman Can
Aleyna
Asena
Özgür
Tunga
Kardelen
Walıson
Kürşat
Buse
Halil
Chaby
Elanur
Alper Rende