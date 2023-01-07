Survivor 2023 heyecanı başladı. Bu sene akıl oyunları formatı ile yayınlanacak olan Survivor yeni sezon yayın tarihi de merak konusu oldu. Survivor 2023 tanıtımı yayınlandı ve kadrolar tek tek açıklandı. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon kadrosunda kimler var? İşte Ünlüler, gönüllüler, influencerlar kadrosunda yer alan isimler...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor 2023 tanıtımını yılbaşı akşamı O Ses Türkiye'de yayınlandı. Yayınlanan tanıtıma göre Survivor 2023 tarihi de belli oldu.

Bu sene Survivor 15 Ocak 2023 tarihinde ilk bölümü ile Tv8'de izleyicisinin karşısında olacak.

SURVİVOR 2023 ÜNLÜLER KADROSU:

Zeynep Alkan

Ümit Erdim

Aysu Keskin

Cansu Tuman

Yusuf Güney

Seçkin Piriler

Barış Telli

Murat Eken

SURVİVOR 2023 GÖNÜLLÜLER KADROSU:

Aziz

Gizem Avcı

Osman Can

Aleyna

Asena

Özgür

Tunga

Kardelen

Walıson

SURVİVOR 2023 INFLUENCER KADROSU:

Kürşat

Buse

Halil

Chaby

Elanur

Alper Rende

