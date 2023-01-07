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Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon kadrosunda kimler var? İşte Ünlüler, gönüllüler, influencerlar!

07.01.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 için geri sayım başladı. MasterChef finaline yaklaşıldığı şu günlerde Survivor hakkında araştırmalar da hız kazandı. Acun Ilıcalı, Survivor 2023 tanıtımını yılbaşı akşamı O Ses Türkiye'de yayınlandı. Tanıtımda ünlüler, gönüllüler ve influencerlar kadrosunda yer alan isimler tek tek açıklandı. İşte tüm detaylar...

Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon kadrosunda kimler var? İşte Ünlüler, gönüllüler, influencerlar!

Survivor 2023 heyecanı başladı. Bu sene akıl oyunları formatı ile yayınlanacak olan Survivor yeni sezon yayın tarihi de merak konusu oldu. Survivor 2023 tanıtımı yayınlandı ve kadrolar tek tek açıklandı. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon kadrosunda kimler var? İşte Ünlüler, gönüllüler, influencerlar kadrosunda yer alan isimler...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor 2023 tanıtımını yılbaşı akşamı O Ses Türkiye'de yayınlandı. Yayınlanan tanıtıma göre Survivor 2023 tarihi de belli oldu.

Bu sene Survivor 15 Ocak 2023 tarihinde ilk bölümü ile Tv8'de izleyicisinin karşısında olacak.

Survivor 2023 2

SURVİVOR 2023 ÜNLÜLER KADROSU:

Zeynep Alkan
Ümit Erdim
Aysu Keskin
Cansu Tuman
Yusuf Güney
Seçkin Piriler
Barış Telli
Murat Eken

SURVİVOR 2023 GÖNÜLLÜLER KADROSU:

Aziz
Gizem Avcı
Osman Can
Aleyna
Asena
Özgür
Tunga
Kardelen
Walıson

SURVİVOR 2023 INFLUENCER KADROSU:

Kürşat
Buse
Halil
Chaby
Elanur
Alper Rende

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