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Survivor 2023'ün ilk kazananı kim oldu, hangi takım ilk ödülü aldı? Survivor'da ilk eşik geçildi!

16.01.2023 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor bu akşam saat 20.00'de ilk bölümü ile başladı. Yayınlandığı her sene izlenme rekorları kıran yarışma bu sene de çok hızlı başladı. Survivor 2023'te program formatında değişikliğe giden Acun Ilıcalı yine havlı bir giriş yaparak izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Peki Survivor 2023'ün ilk kazananı kim oldu, hangi takım ilk ödülü aldı? İşte detaylar...

Survivor 2023'ün ilk kazananı kim oldu, hangi takım ilk ödülü aldı? Survivor'da ilk eşik geçildi!

Survivor 2023 yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Milyonlarca izleyici bugünü heyecanla bekliyordu. İlk oyunların oynandığı gecede nefesler tutuldu. Heyecanın bir an olsun düşmediği Survivor'ın ilk bölümünde ilk olarak ödül oyunu oynandı. Yarışma sonrası adalarına gidecek olan yarışmacılar ödül kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki Survivor 2023'ün ilk kazananı kim oldu, hangi takım ilk ödülü aldı? İşte merak edilenler...

SURVİVOR 2023'TE İLK OYUNLAR OYNANDI!

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunuculuğunu yaptığı Survivor 2023 bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Oldukça heyecanlı oldukları gözlenen yarışmacılar ilk oyunlarını ödül oyunu olarak oynadılar.

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Bir gelenek haline gelen ilk oyun sunumu yine Acun Ilıcalı tarafından yapıldı. Yarışmacılara önce parkur tanıtımı yapıldı sonra da genel görüşleri soruldu.

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İLK ÖDÜL OYUNU GÖNÜLLÜLERİN!

Ödül oyunu için mücadele eden Survivor 2023 yarışmacıları oldukça heyecanlıydı. Son oyunda gönüllüler takımından Alper Rende, ünlüler takımından Halil İbrahim Göker ile eşleşti. Yarışmayı Alper Rende daha önde bitirerek takımının baraka kazanmasına katkı sağladı.

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Gönüllüler takımı kazandığı ödülle barakalarına kavuştu. Ünlüler takımı ise beş gün boyunca açık havada uyumak zorunda kalacak.

SURVİVOR 2023'ÜN İLK KONSEYİ YAPILDI

Ödül oyununun ardından dokunulmazlık oynayan yarışmacılar eleme adayı olmamak için var güçleriyle mücadele etti. Dokunulmazlık oyununda ödül pirinç ve ay çiçek yağı olarak açıklandı.

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Murat Ceylan'ın sunduğu dokunulmazlık oyununda Gönüllüler daha atak davrandı. Gönüllüler'in önde gittiği oyunda Ünlüler yoruldu ve Gönüllüler takımı dokunulmazlığın kazananı oldu. Hem ödül hem de dokunulmazlık oyunlarını kazanan Gönüllüler Survivor 2023'e yüksek bir başarı ile başladı.

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Acun Ilıcalı dokunulmazlık konseyini sundu. Ilıcalı ''Kırmızı takımın konseyinde heyecan dorukta. Bir aday çıkaracaklar. İlk hafta veda olacak. Büyük taktikler bekleniyor. Bu hafta yayın az olduğu için yarın Toplu oylamaya çıkılacak. Salı akşamı yayında bir eleme gerçekleşecek.'' açıklamasında bulundu.

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