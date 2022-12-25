Survivor 2023 sezonu yarışmacıları merakla bekleniyor. 'Survivor'un yeni sezonunda fenomenler yarışacak' iddiaları gerçek çıktı. Survivor'un yeni sezonunda Halil İbrahim Göker de olmak üzere birçok sosyal medya fenomeni yer alacak. Peki Survivor 2023 yarışmacısı Halil İbrahim Göker kimdir? Halil İbrahim Göker kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

HALİL İBRAHİM GÖKER KİMDİR?

15 Ağustos 1992 doğumlu Halil İbrahim Göker 30 yaşındadır. Sosyal medyada içerik üreticisi olan Halil İbrahim Göker Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim aldı. Instagram, YouTube gibi mecraları aktif olarak kullanmaktadır.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Berdan Mardini

Ümit Erdim

Murat Eken

Zeynep Alkan

Seçkin Piriler

Cansu Tuman

Halil İbrahim Göker

Buse Plan

Alper Rende

Elanur

Chaby

Kürşat Juan

Aysu Keskin

Barış Telli

