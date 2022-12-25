MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor 2023 yarışmacısı Halil İbrahim Göker kimdir? Halil İbrahim Göker kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2023 yarışmacısı Halil İbrahim Göker kimdir? Halil İbrahim Göker kaç yaşında ve nereli?

25.12.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halil İbrahim Göker Survivor'un 2023 yeni sezonunda yarışacak. Bununla birlikte Halil İbrahim Göker hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Survivor 2023 yarışmacısı Halil İbrahim Göker kimdir? Halil İbrahim Göker kaç yaşında ve nereli? Halil İbrahim Göker sosyal medyanın tanınan simalarından biridir. İşte detaylar...

Survivor 2023 yarışmacısı Halil İbrahim Göker kimdir? Halil İbrahim Göker kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2023 sezonu yarışmacıları merakla bekleniyor. 'Survivor'un yeni sezonunda fenomenler yarışacak' iddiaları gerçek çıktı. Survivor'un yeni sezonunda Halil İbrahim Göker de olmak üzere birçok sosyal medya fenomeni yer alacak. Peki Survivor 2023 yarışmacısı Halil İbrahim Göker kimdir? Halil İbrahim Göker kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

HALİL İBRAHİM GÖKER KİMDİR?

15 Ağustos 1992 doğumlu Halil İbrahim Göker 30 yaşındadır. Sosyal medyada içerik üreticisi olan Halil İbrahim Göker Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim aldı. Instagram, YouTube gibi mecraları aktif olarak kullanmaktadır.

Survivor 2023 yarışmacısı Halil İbrahim Göker kimdir? Halil İbrahim Göker kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Berdan Mardini
Ümit Erdim
Murat Eken
Zeynep Alkan
Seçkin Piriler
Cansu Tuman
Halil İbrahim Göker
Buse Plan
Alper Rende
Elanur
Chaby
Kürşat Juan
Aysu Keskin
Barış Telli

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor yarışmacısı Alper Rende kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor yarışmacısı Alper Rende kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Hülya Avşar'dan klibine olay yorum! 'Çıplaklık hissi veriyor olabilir'Hülya Avşar'dan klibine olay yorum! 'Çıplaklık hissi veriyor olabilir'
Pakize Suda'ya veda! Vefasızlığın bu kadarı... Pakize Suda'ya veda! Vefasızlığın bu kadarı...
Anahtar Kelimeler:
survivor halil ibrahim göker sosyal medya Barış Telli yaşında

En Çok Okunan Haberler

Ne Yavaş ne İmamoğlu! Sürpriz iddia: Akşener ve Kılıçdaroğlu anlaşacak

Ne Yavaş ne İmamoğlu! Sürpriz iddia: Akşener ve Kılıçdaroğlu anlaşacak

Bir gecelik eğlence için akın ettiler: Yüzde 85'e ulaşacak

Bir gecelik eğlence için akın ettiler: Yüzde 85'e ulaşacak

Kritik tarihe günler kala maaşlar hesaplandı! Memur ve emekli...

Kritik tarihe günler kala maaşlar hesaplandı! Memur ve emekli...

Mide ameliyatı oldu, maneviyata yöneldi! İşte son hali

Mide ameliyatı oldu, maneviyata yöneldi! İşte son hali

Gaziantep'ten yola çıktı, donarak hayatını kaybetti! "7 bin Euro aldılar"

Gaziantep'ten yola çıktı, donarak hayatını kaybetti! "7 bin Euro aldılar"

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan ses televizyondan duyuldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan ses televizyondan duyuldu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.