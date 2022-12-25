Survivor 2023 sezonu yarışmacıları merakla bekleniyor. 'Survivor'un yeni sezonunda fenomenler yarışacak' iddiaları gerçek çıktı. Survivor'un yeni sezonunda Halil İbrahim Göker de olmak üzere birçok sosyal medya fenomeni yer alacak. Peki Survivor 2023 yarışmacısı Halil İbrahim Göker kimdir? Halil İbrahim Göker kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
15 Ağustos 1992 doğumlu Halil İbrahim Göker 30 yaşındadır. Sosyal medyada içerik üreticisi olan Halil İbrahim Göker Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim aldı. Instagram, YouTube gibi mecraları aktif olarak kullanmaktadır.
Berdan Mardini
Ümit Erdim
Murat Eken
Zeynep Alkan
Seçkin Piriler
Cansu Tuman
Halil İbrahim Göker
Buse Plan
Alper Rende
Elanur
Chaby
Kürşat Juan
Aysu Keskin
Barış Telli