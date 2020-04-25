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Survivor 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı: Çok değişik ve sıra dışı bir oylama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 01:46 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 25 Nisan Cumartesi ekrana gelecek olan 57. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşanacak. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gergin anlara sahne olacak. Acun Ilıcalı "Çok değişik ve sıra dışı bir oylama" sözleriyle ada konseyindeki sürpriz oylama sonucunu açıklayacak. İşte Survivor 57. yeni bölüm fragmanı.

Survivor 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı: Çok değişik ve sıra dışı bir oylama

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu nefesleri kesecek. Survivor'da dokunulmazlık oyunu öncesinde ise ünlüler takımında Emre gerginliği yaşanıyor.

Emre'nin takıma adapte olamadığını söyleyen Ersin'in "Yeni gelen Emre bizim takımın sistemine kendini uyduramıyor. Yumruğunu yere vururken kendine zarar veriyor" sözleri dikkat çekiyor. Mert ise Emre'yi "Sinirli sinirli ortalarda gezme, dikkat et kendine diyoruz sana" sözleriyle uyarıyor. Dokunulmazlık oyunu sırasında ise Sercan ile Berkan arasında tartışma yaşanıyor.

Dokunulmazlık oyunun ardından ise ada konseyinde yapılan oylamayla ilgili Ilıcalı'nın "Çok değişik, çok sıra dışı bir oylama olacak" sözleri dikkat çekiyor.

SURVIVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da geçen hafta hem ünlüler hem de gönüllüler takımlarından eleme adayları çıkmıştı. Elemeye kalan Ezgi, Yunus Emre, Elif, Ardahan, Gizem ve Yasin arasında en az oyu alan Ezgi yarışmadan elenmişti.

ezgi

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