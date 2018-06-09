Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde iki takım dokunulmazlık oyunu oynayacak. Tüm yarışmacılar sona yaklaşılırken oyunun önemini çok iyi biliyor ve hırslı bir şekilde parkura çıkacaklarını söylüyorlar.

SURVIVOR'DA SEMA KRİZİ

Yarışmacıların kaderini belirleyen en önemi oyun olan dokunulmazlık oyununda Sema krizi yaşanıyor. Yüksek bir engelden havuz atlamak zorunda kalan yarışmacılar adeta şov yaparken Sema, bir bölümde korktuğunu belirterek yarıştan çekiliyor. Gönüllüler bu duruma aşırı sinirlenirken Hakan Hatipoğlu, Sema'nın şov yaptığını belirterek, "Yükseklik korkun varsa Survivor'da ne işin var?" çıkışında bulunuyor. Daha sonra devreye Acun Ilıcalı giriyor ve Seme'ya yaptırım uygulanacağını söylüyor.

