Survivor'a damga vuracak!

Peki kimdir Dimitra Vamvakousi, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne, boyu kaç merak konusu oldu.

Dimitra Vamvakousi

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan Dimitra Vamvakousi Kimdir? Dimitra Vamvakousi, 1995 yılında Yunanistan'da doğmuştur. Eğitimini Uluslararası Spor Akademisi'nde tamamlamıştır. Modellik yapan Dimitra; dalış yapmayı sevmekte ve sırık atlamada mesleki kariyer yapmış bir sporcudur. Pozitif ve dinamik olduğunu söyleyen Dimitra Vamvakousi; Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacılarındandır.

Yunanistan’da doğmuştur.

Dimitra Vamvakousi, 1995 yılında Yunanistan'da doğmuştur. Eğitimini Uluslararası Spor Akademisi'nde tamamlamıştır.

Modellik yapan Dimitra; dalış yapmayı sevmekte ve sırık atlamada mesleki kariyer yapmış bir sporcudur. Pozitif ve dinamik olduğunu söyleyen Dimitra Vamvakousi; Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacılarındandır.

1.74 m’dir.

Oğlak burcudur.