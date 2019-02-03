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Survivor'a damga vuracak!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.02.2019 10:54 | Son Güncelleme

2019 Survivor Yunanistan-Türkiye 2 Şubat'ta başladı. Yunan takımında yer alacak isimlerden birisi de Dimitra Vamvakousi oldu.

Peki kimdir Dimitra Vamvakousi, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne, boyu kaç merak konusu oldu.

Dimitra Vamvakousi

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan Dimitra Vamvakousi Kimdir?

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan Dimitra Vamvakousi Kimdir?
Dimitra Vamvakousi, 1995 yılında Yunanistan'da doğmuştur. Eğitimini Uluslararası Spor Akademisi'nde tamamlamıştır. Modellik yapan Dimitra; dalış yapmayı sevmekte ve sırık atlamada mesleki kariyer yapmış bir sporcudur. Pozitif ve dinamik olduğunu söyleyen Dimitra Vamvakousi; Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacılarındandır.

Yunanistan’da doğmuştur.

Yunanistan’da doğmuştur.
Dimitra Vamvakousi, 1995 yılında Yunanistan'da doğmuştur. Eğitimini Uluslararası Spor Akademisi'nde tamamlamıştır.
Modellik yapan Dimitra; dalış yapmayı sevmekte ve sırık atlamada mesleki kariyer yapmış bir sporcudur. Pozitif ve dinamik olduğunu söyleyen Dimitra Vamvakousi; Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacılarındandır.
1.74 m’dir.
Oğlak burcudur.
55 kg’dir.
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Anahtar Kelimeler:
Dimitra Vamvakousi 2019 survivor

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