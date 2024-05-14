Son dakika | O gıdalardaki fahiş fiyat artışlarından hesap sorulacak! Erdoğan açık açık söyledi: "Fiyat oyunlarına kurban etmeyiz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda kürsüye çıktı. Son zamanlarda özellikle kırmızı ve beyaz et fiyatlarında yaşanan artış Erdoğan'ın gündemindeydi. Erdoğan'ın Meclis'in gündemindeki yasa düzenlemesini işaret etti, "Enflasyona karşı yürüttüğümüz mücadeleyi birkaç tamahkarın fiyat oyunlarına kurban vermeyiz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında verdiği mesajlardan öne çıkanlar şöyle:
Türkiye Yüzyılı'nı çiftçilerimizle birlikte inşa edeceğiz.
Fahiş fiyat artışlarının sadece piyasa şartlarıyla izah edilemeyeceği buradaki herkesin malumudur. Bazı temel gıda ürünlerinin fiyatlarında ani çıkışların gerisinde piyasa koşullarından ziyade fırsatçılık vardır. Bu ürünlerin arz-talep dengesini bozacak güce ulaşmış kimi çıkar odakları fiyat manipülasyonu üzerinden piyasayı da bozmaktadır. Milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız. Enflasyona karşı yürüttüğümüz mücadeleyi birkaç tamahkarın fiyat oyunlarına kurban vermeyiz.