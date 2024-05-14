HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında emniyet müdürü ve 2 müdür yardımcısına gözaltı! Evlerinde arama yapılmış, Bahçeli tepki göstermişti

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında emniyet müdürü ve 2 müdür yardımcısına gözaltı! Evlerinde arama yapılmış, Bahçeli tepki göstermişti

14.05.2024 14:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada adı geçen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet müdür yardımcıları gözaltına alındı. Daha önce açığa alınan emniyet mensuplarının evinde arama yapılmış ve bazı materyallere el konulmuştu.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında emniyet müdürü ve 2 müdür yardımcısına gözaltı! Evlerinde arama yapılmış, Bahçeli tepki göstermişti

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan 3 emniyet mensubuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Halktv'de yer alan habere göre; daha önce açığa alınan ve dün gece evlerinde arama yapılan emniyet müdürü ve emniyet müdür yardımcıları gözaltına alındı.

EVLERİNDE ARAMA YAPILMIŞTI

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan 3 polis müdürünün ikametlerinde dün savcılık kararıyla arama yapılmıştı.

Emniyet müdürlerinin ikametlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyallere de el konulmuştu.

gdfhdkg

TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDILAR

'Suç için anlaşma', 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması', 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Suçluyu kayırma' ve "Gizliliğin ihlali' suçlarından soruşturma başlatılan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

gsgsh

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: "KOMPLO DEVREDEDİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bugün partisinin grup toplantısında 3 emniyet müdürünün açığa alınmasıyla ilgili konuştu. Bahçeli, ‘Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir” ddedi. Bahçeli, “Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp aynı zamanda emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir. Bu kan içen vampirlerin aklını başına alması, etrafımızda iftira ve ihanet duvarı örmeye kalkışmalarının ağır sonuçları olacağını bilmeleri, akıbetleri için 15 Temmuz gecesine dikkatle bakmaları ikaz ve ihtarımdır. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir, nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye’dir" diye konuştu.

hgfndfh

Ayhan Bora Kaplan hakkında bomba ‘muhbir’ iddiası! Ayhan Bora Kaplan hakkında bomba ‘muhbir’ iddiası!
Bahçeli'den sert tepki: Komplo devrede! Bahçeli'den sert tepki: Komplo devrede!

Mynet Youtube

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maden ocağında göçük! Kahreden haber geldiMaden ocağında göçük! Kahreden haber geldi
Bebek arabasından külçe külçe altın çıktı! Piyasa değeri 180 milyon liraBebek arabasından külçe külçe altın çıktı! Piyasa değeri 180 milyon lira
Kameralar karşısında o sözleri duyunca Bakan Fidan hemen itiraz ettiKameralar karşısında o sözleri duyunca Bakan Fidan hemen itiraz etti
Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı Ayhan Bora Kaplan
En Çok Okunan Haberler
Kredi muslukları kesilince bakın ne oldu: Ev satışlarında yok böyle bir indirim!

Kredi muslukları kesilince bakın ne oldu: Ev satışlarında yok böyle bir indirim!

Mourinho'nun maaşını görenler inanamadı!

Mourinho'nun maaşını görenler inanamadı!

Skandal görüntü sonrası personele soruşturma, belediyeye para cezası

Skandal görüntü sonrası personele soruşturma, belediyeye para cezası

Denizli Devlet Hastanesi’nde skandal olay! Zorla yoğun bakıma girdiler…

Denizli Devlet Hastanesi’nde skandal olay! Zorla yoğun bakıma girdiler…

Bahçeli'den sert tepki: Komplo devrede!

Bahçeli'den sert tepki: Komplo devrede!

Uzmanından şok açıklama: Sakın bunu yapmayın!

Uzmanından şok açıklama: Sakın bunu yapmayın!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.