Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında emniyet müdürü ve 2 müdür yardımcısına gözaltı! Evlerinde arama yapılmış, Bahçeli tepki göstermişti

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan 3 emniyet mensubuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Halktv'de yer alan habere göre; daha önce açığa alınan ve dün gece evlerinde arama yapılan emniyet müdürü ve emniyet müdür yardımcıları gözaltına alındı.

EVLERİNDE ARAMA YAPILMIŞTI

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan 3 polis müdürünün ikametlerinde dün savcılık kararıyla arama yapılmıştı.

Emniyet müdürlerinin ikametlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyallere de el konulmuştu.

TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDILAR

'Suç için anlaşma', 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması', 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Suçluyu kayırma' ve "Gizliliğin ihlali' suçlarından soruşturma başlatılan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: "KOMPLO DEVREDEDİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bugün partisinin grup toplantısında 3 emniyet müdürünün açığa alınmasıyla ilgili konuştu. Bahçeli, ‘Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir” ddedi. Bahçeli, “Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp aynı zamanda emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir. Bu kan içen vampirlerin aklını başına alması, etrafımızda iftira ve ihanet duvarı örmeye kalkışmalarının ağır sonuçları olacağını bilmeleri, akıbetleri için 15 Temmuz gecesine dikkatle bakmaları ikaz ve ihtarımdır. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir, nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye’dir" diye konuştu.