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Survivor'a damga vuran görüntüler! Adada Melisa ve Yusuf aşk mı yaşıyor!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 27.03.2019 13:05 | Son Güncelleme

Survivor Melisa ve Yusuf aşk mı yaşıyor! Öpüşme anları olay oldu!

Survivor'a damga vuran görüntüler! Adada Melisa ve Yusuf aşk mı yaşıyor!

Survivor Melisa ile Yusuf adada aşk mı yaşıyor? Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Melisa'nın Yusuf'un elini öptüğü o anlar kameralara yansıdı. İşte olay anlar...
Daha önce iletişim ödülünde sevgilisinin attığı soğuk mesajlar nedeniyle gözyaşlarına boğulan ve erkek arkadaşına trip atan Survivor Melisa, şimdi de adadaki takım arkadaşı Yusuf ile aşk mı yaşıyor? Survivor'ın dün akşam yayınlanan ödül oyununda Melisa ile Yusuf arasındaki yakınlaşma izleyicilerin gözünden yansıdı. Sevgilisinin kendisine soğuk davrandığını söyleyen Melisa yaşananları unutmuş ve önüne bakmaya başlamış görünüyor.

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MELİSA KRİTİK SAYILARI ALMAYI BAŞARDI

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Dün akşamki hamburger ödülü oyununda kritik sayılar almayı başaran Melisa, Yunanistan takımında Ria'yı da yenmeyi başardı. Melisa coşkulu sevincini yarış sonrası takım arkadaşlarıyla paylaştı.

SAMİMİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

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Melisa'yı ilk kutlayan ve yanına koşan ise Yusuf oldu. Ardıdan tüm takım arkadaşlarıyla sevincini paylaşan Melisa'nın yanına yaklaşan Yusuf ile aralarındaki samimi anlar kameralardan kaçmadı.

YUSUF'UN ELİNE ÖPÜCÜK KONDURDU

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Melisa'ya tekrar tekrar sarılan Yusuf, ardından Melisa'nın omzuna elini attı. Yusuf'un elini tutan Melia daha sonra takım arkadaşının elini öptü.

SOSYAL MEDYAYA YORUM YAĞDI

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Öte yandan, Melisa ile Yusuf'un yakınlaşmasını izleyen Survivor takipçileri sosyal medyada adeta yorum yağmuru başlattı. Melisa ile sevgilisi arasında yaşanan gerilim sonrası Melisa'nın sevgilisinden intikam aldığını söyleyenlerin yanı sıra, ada da ateş bacayı sarmış diyenler de oldu.

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sadece ben mi yanıldım sandım sosyal medya sallanmış helal olsun
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