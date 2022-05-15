Survivor'a damga vuran olay! İşte Adem-Hikmet kavgasına baştan sona bakış...

Survivor All Star 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Karşı takım yarışmacıları Hikmet ve Adem arasında gerginlik, gündeme gelmeye devam ediyor. Hikmet'in, "Tebrik et" çağrılarına karşılık rahatsız olduğunu dile getiren Adem Kılıçcı çareyi en son kulak tıkacında buldu. İşte Survivor'a damga vuran Adem ve Hikmet kavgasına bakış...

ADEM VE HİKMET KAVGASINDA NELER OLDU?

25 Nisan 2022'de Gökhan Keser henüz elenmemişken Hikmet'in Adem'in taklidini yapması, sonrasında meydana gelecek Adem-Hikmet kavgasının kıvılcımı oldu. İnce bir sesle, "Gökhan" diyerek rakibini seçen Hikmet'e Gökhan ve Adem'den tepki gelmişti. Hikmet, "Küfür mü ettim? Kötü bir şey demedim" diye kendini savunurken Adem'in, "Hayatın taklit yaparak geçecek" sözleri ikilinin arasındaki konuyu derinleştirdi.

Yarışmacılar arasında atışmalar devam ederken 4 Mayıs akşamında ekranlara gelen yeni bölümde Adem ile Hikmet oyunda rakip olarak eşleşti. Parkurda Adem'i yenen Hikmet'in sevinç gösterisi olay oldu. Adem'in önüne doğru eğilip bağırarak sevincini gösteren Hikmet, Adem'in kendisine doğru eğilmesiyle, "Gel" diye bağırıp ellerini göğsüne vurmuştu. Adem ise Hikmet'in bağırışlarına aldırış etmeden takım arkadaşlarının yanına gitti.

"SODA İÇ"

Hikmet'in bağırışlarına karşılık Adem, "İnsan taklidi yap da biraz alkışlayalım seni" dedi. Bunun üzerine Hikmet, "İşine bak Adem soda iç." dedi. Adem'in, "Elektriğini keseceğim ama ne zaman keseceğim bilmiyorum. Üç beş oyundur kazanmaya, şımarmaya başladın. Merak etme sana cevabını vereceğim çok kısa bir zamanda" sözlerine Hikmet, "Adem soda iç. Sen yumruk, tekme atınca hiçbir zaman ağzımı açmadım. Saygı göster Adem Kılıçcı." dedi. Adem, "Saygıyı senden öğrenecek değilim" deyince Hikmet, "O zaman susacaksın, hazmedeceksin" ifadelerini kullandı. Adem Kılıçcı'yı 15 gündür yendiğini söyleyen Hikmet, "Garanti sayım oldun Adem" dedi.

KONSEY KARIŞTI

Acun Ilıcalı, Hikmet'in Adem'in öne doğru eğilerek sevinmesinin nedenini sorunca Hikmet, bu hareketin yaptığı sporla alakalı olduğunu ve sadece Adem'i yendiğinde bu hareketi yaptığını söyledi. Bunun sebebinin de daha önceki oyunlarda Adem'in kendisini yendiğinde etrafında 2-3 tur atması olduğunu söyledi. Ancak Hikmet, bir sonraki açıklamasında Adem'in 2-3 tur değil, 4-5 tur attığını ve çok yakınına geldiğini söyledi.

Adem, Hikmet'in yalan söylediğini ve 4-5 tur değil, 1 tur attığını söylemişti. Bu hareketi diğer sezonlarda da yaptığını ve sevenlerine bir mesaj olduğunu belirtmişti. Ayrıca konseyin ilerleyen zamanlarında Adem'in 2-3 tur atmadığı yalnızca 1 tur attığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı Hikmet'i, asılsız iddialar yaratmaması konusunda üstüne basa basa uyardı.

"SENİ PALYAÇO YAPAR OYNATIRIM"

11 Mayıs günü oynanan parkurda yeniden eşleşen ikili parkurun tozunu estirdi. Parkurda kazanan isim Hikmet olunca sevinç gösterisiyle yeniden şaşırttı. Bu defa çocuk gibi ip atlayarak sevincini gösteren Himet, "İnsan gibi seviniyorum Adem, tebrik et. Hiçbir şeye gelmiyorsun ben daha ne yapayım? Parkta ip atlar gibi atladım yine tebrik etmedi ne yapayım?" dedi. Adem ise, "Sen ne yap biliyor musun? Şaklabanlık yap arkadaşların gülsün sana." dedi.

Hikmet ise, "Adem seni palyaço yapar oynatırım. Bir kere tebrik edeceksin. Tebrik etmesini bil. Düzgün sevin dedin düzgün sevindim, ip atladım daha ne yapayım" dedi. Adem ise "Gittiğin zaman sana hoşçakal diyeceğim" deyince Hikmet, "Halktan büyük değilsin, büyük konuşanlar hep gitti. Halk burada kalmamı istiyorsa kalırım" dedi. Adem ise, "Sen bunlarla insanları kandırabileceğini sanıyorsun değil mi?" dedi. Sonrasında Hikmet," Ben kimseyi kandırmıyorum. Beni kiloluyken yeniyordun Adem. Geçmişe mazi derler. Bugün kömür sürmemişsin ama kömür de sürücem sana mavi, siyah kırmızı..." deyince Adem’in yaptığı herkesi şaşırttı.

HİKMET'İ DUYMAMAK İÇİN BAKIN NE YAPTI

Tartışmanın ortasında Adem Kılıçcı'nın yaptığı hareket takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu. Hikmet konuşmalarına devam ederken Adem kulak tıkacını cebinden çıkardı ve, "Sana özellikle getirdim bunları" dedi. Adem kulak tıkacını taktı ve, "Şu anda yoksun." dedi. Hikmet ise, "Onları Türkiye'ye saklarsın be Adem" diye diretti.

ÇUVAL GİBİ YERE SERERİM

Kulak tıkacını taktıktan sonra, "Kafam rahat" diyen Adem'e Hikmet'ten gelen tepkiler devam etti. Hikmet, "Olmayan kafanın neyi rahat olsun" deyince Adem'in takım arkadaşları, "O kadar da değil", "Her şeye cevabın var" gibi ifadelerde bulundu. Bu defa Hikmet, Sude ile tartışmaya başlayınca Adem kulak tıkacını çıkardı ve, "Hala konuşuyor mu?" dedi. Hikmet, "Adem senin raunt bitti üçüncü raunta geçtik" dedi. Bunun üzerine Adem, "Sen benimle rauntu geçebilir misin? Seni birinci rauntta çuval gibi yere sererim" dedi. Hikmet ise, "Ah be Adem sen daha balyayı taşıyamıyorsun çuvalı nasıl sereceksin yere? Yapabileceğin şeyleri konuş. Ringde olduğu gibi olmaz o işler. Ring farklı sokak farklıdır. Sokağı bilmek lazım." dedi.



