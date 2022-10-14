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Survivor'a gideceği iddiasıyla gündemde... Masterchef Barbaros Yoloğlu gece gündüz demeden çalışıyor

14.10.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'i ikinci olarak tamamlayan Barbaros Yoloğlu son günlerde Survivor'a katılacağı iddiasıyla gündemde. İddialara yanıt vermeyen Masterchef Barbaros aralıksız spor yapmasıyla dikkat çekti. Gece gündüz demeden spor yapan Barbaros Yoloğlu'nun paylaşımları sonrası "Bu hazırlık Survivor için mi?" yorumları yapıldı.

Survivor'a gideceği iddiasıyla gündemde... Masterchef Barbaros Yoloğlu gece gündüz demeden çalışıyor

MasterChef'e 2020'de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Barbaros Yoloğlu, finale kadar gelmiş ama Masterchef şampiyonluğunu Serhat Doğramacı'ya kaptırmıştı. MasterChef'i ikinci olarak tamamlayan Barbaros Yoloğlu 100 günlük yoğun diyet ve spor ile değişerek son haliyle herkesi şaşırtmıştı.

Masterchef Barbaros Yoloğlu şu sıralar da Survivor yeni sezona katılacağı iddialarıyla gündemde... Survivor 2023'te olacak konuşulan yarışmacı iddialara yanıt vermiyor.

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Son dönemde yaptığı spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Barbaros Yoloğlu gece gündüz demeden spor yapıyor. Akşam spor anlarını paylaşan yarışmacıya "Bu hazırlık Survivor için mi?" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Masterchef Barbaros Yoloğlu magazin
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