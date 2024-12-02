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Survivor'a gidip gitmeyeceği merak ediliyordu! Merve Aydın eleştirilere dayanamadı! Açtı ağzını yumdu gözünü! 'Neyim battı size'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.12.2024 17:56
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Survivor'ın vazgeçilmez yarışmacılarından biri olan Merve Aydın, daha önce 5 kere yarışmada mücadele etmişti. 2025 sezonu için de Dominik'e gideceği iddia edilen Aydın, kendisine yapılan eleştirilere sert yanıt verdi.

Survivor'a gidip gitmeyeceği merak ediliyordu! Merve Aydın eleştirilere dayanamadı! Açtı ağzını yumdu gözünü! 'Neyim battı size'

Dünyanın en zor yarışması Survivor, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni sezona hazırlanıyor. All Star kadrosunun yer alacağı Survivor'a hangi isimlerin katılacağı merak konusu olurken eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın'dan sitem dolu bir açıklama geldi.

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Survivor'ın ilk yarışmacısı belli oldu! Survivor'ın ilk yarışmacısı belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında bir takipçisinin "Survivor'a gitmeyi düşünüyor musun yine?" sorusuna yanıt verdi. "Canlarım ben Survivor'ı çok ama çok fazla seviyorum. Çağırsalar yine giderim. Yarın söylesinler yine giderim. En çok sevdiğim şey yarışmak, yarışma ruhunu çok seviyorum. 10 kere de olsa 10 kere giderim." demişti.

"NEYİM BATTI SİZE?"

Yine Survivor'a gideceği iddia edilen Merve Aydın hakkında yapılan eleştirilere sosyal medya hesabında yayınladığı videoyla yanıt verdi. "Ben kimsenin etlisine sütlüsüne karışmam. Benim böyle boş şeylerle uğraşacak vaktim yok. Survivor
zamanı gelince hep bir Merve var oralarda. Kardeşim neyi hazmedemiyorsunuz? Neyim size battı anlayamıyorum." dedi.

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Ben çok başarılıyım bunlar da beni çekemiyor diyorum. Yok ben 5 kere gitmişim 6 kere gitmişim. Çağırsınlar 10 kere de giderim. Size ne? Survivor'a ilk giden benim zaten ya. Sizler sonrasında kapısında yattınız be. Konuşturmayın beni şimdi. Siz mi götürüyorsunuz. Çağırıyorlarsa gidin. Ben orayı çok seviyorum. Anlatabiliyor muyum? Herhalde çekemediğiniz şeyler var." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklaması! Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
survivor
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