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Survivor'a veda eden Ersin Korkut için Pascal Nouma'dan paylaşım: Kanka benim şampiyonum sensin

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 00:53 | Son Güncelleme

Survivor'da iki defa yarışan eski futbolcu Pascal Nouma'dan, Survivor'a sakatlığı nedeniyle veda eden Ersin Korkut için paylaşım yaptı. Nouma, "Kanka benim şampiyonum sensin" dedi.

Survivor'a veda eden Ersin Korkut için Pascal Nouma'dan paylaşım: Kanka benim şampiyonum sensin

Survivor'da geçtiğimiz günlerde futbol maçında dizinden sakatlanan Ersin Korkut'un yapılan kontrollerin ardından yarışmaya devam edemeyeceği açıklandı. Ersin'in vedasını duyuran Acun Ilıcalı'nın "Survivor'da en beklemediğim ve üzüldüğüm veda oldu" sözleri dikkat çekti.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan ve aynı zamanda Survivor'da da geçtiğimiz yıllarda iki defa yarışan Pascal Nouma ise Survivor'a veda eden Ersin Korkut için paylaşımda bulundu.
nouma

''SİZ DAHA ONU YENİ TANIDINIZ''

Survivor'un eski yarışmacılarından Nouma Ersin ile çekilen fotoğraflarını ''Kanka benim şampiyonumsun dön gel. Ersin adamın dibidir, siz daha onu yeni tanıdınız'' notuyla paylaştı.


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