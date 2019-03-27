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Survivor Afroditi'den bomba itiraf! Survivor Afroditi kimden hoşlanıyor?

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SİNEMA TV  | 27.03.2019 09:38 | Son Güncelleme

Survivor'da elenen isimler belli olurken geceye Afroditi Skafida'nın itirafı damga vurdu. Survivor 2019'da Afroditi yaptığı bu itirafla herkesi şaşırttı. Şimdi herkes Afroditi Skafida'nın açıklamalarını konuşuyor.

Survivor Afroditi'den bomba itiraf! Survivor Afroditi kimden hoşlanıyor?

Survivor’da bir elem heyecanı daha yaşandı. Survivor’da ayrıca günü en dikkat çeken olaylarından biri Atakan ile Katerina Dalaka arasındaki yakınlaşması oldu. Türk takımında kızlar son bölümde, kendi aralarında bu yakınlaşmayı konuştu.

Ama asıl bomba Survivor Afroditi Skafida'nın itirafıydı. Türkiye Yunanistan’ın 34. bölümünde Afroditi, karşı takımda birinden hoşlandığını itiraf etti.

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Afroditi yaptığı açıklamada "Ona bir şey belli etmedim fakat takımın en yakışıklı yarışmacısı olduğunu düşünüyorum"

SURVİVOR AFRODİTİ KİMDİR?

Atina'da yaşamını sürdüren Afroditi Skafida, 36 yaşında. Daha önce iki kez Olimpiyat Oyunları'na katılan ve sırık atlamada birçok madalyası bulunan Afroditi Skafida, profesyönel olarak antrenörlük yapıyor. Kendini dinamik ve doğal bir kadın olarak tanımlayan Afroditi Skafida, yarışmada olduğu süre içinde onu hiçbir şey korkutamayacağını düşünüyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kimden hoşlanıyorsa ona geçmiş olsun, erkek gibi kadın valla ormanda kıstırıp dövebilir.
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