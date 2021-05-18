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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'na Acun Ilıcalı'dan sürpriz! Kardeşi Cansu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile görüşebilecek

18.05.2021 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'deki aile ödülü öncesinde kırmızı takım yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi Cansu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile buluşmasında duygusal anlar yaşanmıştı. Aylar sonra ablası Aleyna'ya kavuşan Cansu büyük mutluluk yaşamıştı. Survivor'da aile ödülü oyunu kaybeden kırmızı takımda yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'na ise Acun Ilıcalı büyük bir jest yaptı. Ilıcalı, "Cansu'nun buraya kadar gelip de hayallerine kavuşamamasına gönlüm razı olmuyor" dedi ve Aleyna'yı ödülden yararlandırdı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'na Acun Ilıcalı'dan sürpriz! Kardeşi Cansu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile görüşebilecek

Survivor'da aylardır ailelerinden uzak kalan yarışmacılar, en anlamlı ödül olan 'aile ödülü' oyununda iki gün boyunca mücadele etti. Finali Dominik'ten canlı olarak yayınlanan ödül oyununu mavi takım kazandı. Oyunu kazanan mavi takım yarışmacıları, aileleriyle yemek yeme şansı elde etti. Kaybeden kırmızı takım ise aileleriyle 3'er dakikalık görüşme yapabilecek.

Survivor'da iki etaptan oluşan aile ödülü oyunu öncesinde yarışmacıları, Dominik'e gelen aileleriyle kısa bir görüşme yapma şansı elde etmişti. Kırmızı takımdan Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi Cansu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile buluştuğu anlar herkesi etkilemişti.

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Geçirdiği bir trafik kazası sonrasında engelli olan Cansu'nun ablası Aleyna'yla kavuştuğu anlarda yaşadığı mutluluk izleyenleri duygulandırmıştı.

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ACUN ILICALI'DAN OYUNU KAYBEDEN ALEYNA'YA BÜYÜK JEST

Acun Ilıcalı ise canlı yayında, Survivor'da oyunu kaybeden kırmızı takım yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ödülden tam olarak yararlanacağını açıkladı.
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Aleyna'nın kardeşi Cansu'nun hayal kırıklığı yaşamasına gönlünün razı olmayacağını söyleyen Ilıcalı, "Aileleriyle 3'er dakikalık görüşme süresi vereceğiz kırmızı takıma. Ancak Aleyna'nın durumundaki fark şu. Aleyna'ya bir istisna yapacağız. Pırlanta gibi bir genç kızımız var. Genç kızımız Cansu'nun buraya kadar gelip de hayallerine kavuşamamasına gönlüm razı olmaz. Bu jestimizi sevgili Cansu için yapıyoruz. Cansu buraya zor şartlarda ve ablasını sayıklaya sayıklaya geldi. Kendi insiyatifimi kullanarak ödülden tam yararlanma hakkı veriyorum Aleyna'ya. Aranızdaki sevgi beni çok etkiledi" dedi.

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Acun Ilıcalı'nın jesti karşısında ise Aleyne Kalaycıoğlu sevinç gözyaşlarına boğuldu. Aleyna, Ilıcalı'ya da sarılarak teşekkür etti.

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SURVIVOR ALEYNA KARDEŞİ CANSU'NUN GEÇİRDİĞİ KAZAYI ANLATMIŞTI

Aleyna kardeşi Cansu Kalaycıoğlu’nun yaşadığı kazayı geçtiğimiz bölümlerde şu ifadelerle anlatmıştı:,

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"’Acun Bey'in Meryem'e sakatlıktan ötürü devam edemeyeceksin dediğinde aklıma kardeşim geldi. 8 yıl önce başımıza talihsiz bir olay geldi ve kardeşim yüzde 100 engelli. Cansu'yu düşündüm. Cansu'yu hatırladıkça kötü oldum. Benim kardeşim yürüyüp konuşabilecekti, abla diyebilecek. Şu an diyemiyor. Ben buna kader demek istemiyorum. Bu kader değil, büyük bir olay. Benim annem hayatını bıraktı, kardeşine bakıyor. Beni okutmaya çalışıyor. Allah herkesin yanında olsun. Allah herkese sağlık versin. Ben şu an buradaysam sağlıklı olduğum için buradayım"

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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