Survivor'da ikinci aile ödülü oyununu kim kazandı? Final Dominik'ten canlı yayınlandı! Survivor 2021'de hangi takım aileleriyle buluşacak?

Survivor Türkiye'de yarışmacılar, Dominik’e gelen ailelerinden bir kişi ile kısa süreli bir görüşme yapmış, duygu dolu anlar yaşanmıştı. Aile ödülü ilk ayağını da mavi takım kazanmıştı. 17 Mayıs Pazartesi ekrana gelen Survivor 95. bölümde aile ödülü ikinci etabı oynandı. Yarışmacılar, oyun öncesinde yine ailelerinden bir kişiyle hasret giderdi ve sonrasında parkurda kıyasıya mücadele verdi. SURVİVOR’DA AİLE ÖDÜLÜ NEDİR? Survivor 2021’de aile ödülü oyunu iki aşamadan oluşuyor. Pazar akşamı ilk ayağı oynanan oyunu mavi takım 12-11 kazanmıştı. Pazartesi akşamı da ikinci ayağı oynandı. İki oyunu kazanan takım, ailelerinden Dominik’e gelen iki kişi ile akşam yemeği yiyebilecek ve iki saate yakın bir süre birlikte vakit geçirebilecek.

SURVİVOR’DA AİLE ÖDÜLÜ 2. OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor aile ödülü ikinci oyununda yarışmacılar, uzun bir parkurda kurulu tüm engelleri hızlı bir şekilde aşıp atışlara gelmeye çalıştı. Finalde masa üzerine dizili beş sembolü top atışı ile düşürmeye çalıştılar. Oyun, dünkü gibi 12'de bitecekti. Oyunu kazanan takım yine canlı yayında belli oldu.

Oyuna iyi başlayan mavi takım oldu ve 5-0 üstünlüğü yakaladı. Aile ödülü ikinci ayağında kırmızı takımın ilk sayısını Berkay, Steven'a karşı aldı. İkinci sayıyı ise Batuhan, Dora'dan aldı ve skoru 6-2 yaptı. Sonrasında iki takım karşılıklı sayılar aldı. Mavi takım, rakibi ile aradaki farkın kapanmasına izin vermedi ve 9-3 öne geçti. Nefes kesen mücadelede Berkay, Poyraz'ı yenerek onun sevinci yaptı ve skoru 9-4 yaptı. Batuhan ise günün başarılı ismi Dora'yı yenerek farkı dörde indirdi. Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe'nin karşılaşması sonrasında skor 10-5 oldu. Bu skorda oyun, canlı yayına geçildi. CANLI YAYINDA NEFESLER TUTULDU Aile ödülü oyununda canlı yayındaki ilk karşılaşma Berkay ile Steven arasındaydı. Oyunu kazanan Berkay, farkı dörde düşürdü. Fakat sonraki karşılaşmada Poyraz, İsmail'i yenerek farkı yine beşe çıkardı. Sonraki oyunda Merve ile Aleyna Kalaycıoğlu parkura çıktı. İkili arasında nefes kesen mücadelede kazananı kamera kayıtları belirledi. Kamera kayıtları sonucunda kazanan Aleyna Kalaycıoğlu oldu ve skor 11-7 oldu.