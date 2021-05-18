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Survivor'da ikinci aile ödülü oyununu kim kazandı? Final Dominik'ten canlı yayınlandı! Survivor 2021'de hangi takım aileleriyle buluşacak?

18.05.2021 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 17 Mayıs Pazartesi ekrana gelen son bölümünde 'aile ödülü' heyecanı yaşandı. Survivor'da iki etaptan oluşan oyunun ilk ayağını mavi takım kazanmıştı. Kazanan takımın yarışmacılarının Dominik'te aileleriyle buluşarak yemek yiyeceği oyunun final kısmı ise Dominik'ten canlı olarak yayınlandı. Survivor'daki büyük ödülü yarışmacıların aileleri de parkurdan izledi. Peki Survivor aile ödülü oyununu kim kazandı? Survivor'da hangi takım aileleriyle buluşacak?

Survivor'da ikinci aile ödülü oyununu kim kazandı? Final Dominik'ten canlı yayınlandı! Survivor 2021'de hangi takım aileleriyle buluşacak?

Survivor Türkiye'de yarışmacılar, Dominik’e gelen ailelerinden bir kişi ile kısa süreli bir görüşme yapmış, duygu dolu anlar yaşanmıştı. Aile ödülü ilk ayağını da mavi takım kazanmıştı. 17 Mayıs Pazartesi ekrana gelen Survivor 95. bölümde aile ödülü ikinci etabı oynandı. Yarışmacılar, oyun öncesinde yine ailelerinden bir kişiyle hasret giderdi ve sonrasında parkurda kıyasıya mücadele verdi.

SURVİVOR’DA AİLE ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor 2021’de aile ödülü oyunu iki aşamadan oluşuyor. Pazar akşamı ilk ayağı oynanan oyunu mavi takım 12-11 kazanmıştı. Pazartesi akşamı da ikinci ayağı oynandı. İki oyunu kazanan takım, ailelerinden Dominik’e gelen iki kişi ile akşam yemeği yiyebilecek ve iki saate yakın bir süre birlikte vakit geçirebilecek.
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SURVİVOR’DA AİLE ÖDÜLÜ 2. OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor aile ödülü ikinci oyununda yarışmacılar, uzun bir parkurda kurulu tüm engelleri hızlı bir şekilde aşıp atışlara gelmeye çalıştı. Finalde masa üzerine dizili beş sembolü top atışı ile düşürmeye çalıştılar. Oyun, dünkü gibi 12'de bitecekti. Oyunu kazanan takım yine canlı yayında belli oldu.

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Oyuna iyi başlayan mavi takım oldu ve 5-0 üstünlüğü yakaladı. Aile ödülü ikinci ayağında kırmızı takımın ilk sayısını Berkay, Steven'a karşı aldı. İkinci sayıyı ise Batuhan, Dora'dan aldı ve skoru 6-2 yaptı. Sonrasında iki takım karşılıklı sayılar aldı. Mavi takım, rakibi ile aradaki farkın kapanmasına izin vermedi ve 9-3 öne geçti.

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Nefes kesen mücadelede Berkay, Poyraz'ı yenerek onun sevinci yaptı ve skoru 9-4 yaptı. Batuhan ise günün başarılı ismi Dora'yı yenerek farkı dörde indirdi. Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe'nin karşılaşması sonrasında skor 10-5 oldu. Bu skorda oyun, canlı yayına geçildi.

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CANLI YAYINDA NEFESLER TUTULDU

Aile ödülü oyununda canlı yayındaki ilk karşılaşma Berkay ile Steven arasındaydı. Oyunu kazanan Berkay, farkı dörde düşürdü. Fakat sonraki karşılaşmada Poyraz, İsmail'i yenerek farkı yine beşe çıkardı. Sonraki oyunda Merve ile Aleyna Kalaycıoğlu parkura çıktı. İkili arasında nefes kesen mücadelede kazananı kamera kayıtları belirledi. Kamera kayıtları sonucunda kazanan Aleyna Kalaycıoğlu oldu ve skor 11-7 oldu.

Canlı yayında oynanan dördüncü karşılaşmada Berkay ile Dora karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmayı kazanan Berkay, skoru üçe indirdi. Skor 11-8 iken parkura çıkan Batuhan ile Steven karşılaşmasında nefesler tutuldu. Steven'ın son andaki atışları ile oyunu 12-8 kazanan mavi takım oldu.

YARIŞMACILAR AİLELERİYLE BULUŞACAK

Böylece mavi takım, ailesi ile görüşme ödülünü kazandı. Mavi takımda Merve, anne ve babası ile, Dora, babası ve kız arkadaşı ile, Ayşe, babası ve annesi ile, Steven, abisi ve yengesi ile, Poyraz, annesi ve kız kardeşi ile görüşecek. Oyunu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları ise aileleriyle 3'er dakika görüşebilecek.

ACUN ILICALI'DAN OYUNU KAYBEDEN ALEYNA'YA BÜYÜK JEST

Survivor'da oyunu kaybeden kırmızı takım yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'na ise Acun Ilıcalı büyük bir jest yaptı. Ilıcalı, kendi insiyatifini kullanarak Aleyna'yı ödülden tam olarak yararlandıracağını açıkladı.
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Aleyna'nın kardeşi Cansu'nun hayal kırıklığı yaşamasına gönlünün razı olmayacağını söyleyen Ilıcalı, "Aileleriyle 3'er dakikalık görüşme süresi vereceğiz kırmızı takıma. Ancak Aleyna'nın durumundaki fark şu. Aleyna'ya bir istisna yapacağız. Pırlanta gibi bir genç kızımız var. Genç kızımız Cansu'nun buraya kadar gelip de hayallerine kavuşamamasına gönlüm razı olmaz. Bu jestimizi sevgili Cansu için yapıyoruz. Cansu buraya zor şartlarda ve ablasını sayıklaya sayıklaya geldi. Kendi insiyatifimi kullanarak ödülden tam yararlanma hakkı veriyorum Aleyna'ya. Aranızdaki sevgi beni çok etkiledi" dedi.

Acun Ilıcalı'nın jesti karşısında ise Aleyne Kalaycıoğlu sevinç gözyaşlarına boğuldu. Aleyna, Ilıcalı'ya da sarılarak teşekkür etti.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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