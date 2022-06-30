Survivor Aleyna Kalaycıoğlu paylaştı! Annesi Zuhal Kalaycıoğlu'ndan Nisa Bölükbaşı rüzgarı

Survivor 2022 All Star yarı finalinde SMS oylamasına Ayşe Yüksel ile birlikte çıkan Nisa Bölükbaşı için, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin paylaşımları olay oldu. Survivor 2021 yarışmasında Ayşe Yüksel ile anlaşamadığı bilinen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Acun Ilıcalı'ya da mesaj yağdırmış ve söylemleriyle olay olmuştu. Bu kez Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun Nisa'yı desteklediği anlar dikkat çekti.

ZUHAL KALAYCIOĞLU NİSA'YA OY YAĞDIRDI

Önce Ayşe Yüksel ile yarı finalde SMS oylamasına çıkan ve daha sonrasında aldığı oylarla Survivor finalisti olmaya hak kazanan Nisa Bölükbaşı için eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu adeta oy yağdırdı.

Annesini çeken telefonuyla çeken Aleyna Kalaycıoğlu, "Ne yapıyorsun anne?" diyerek annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun kime SMS attığını sordu. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ise bu soruya, "Nisa'ya oy atıyorum annecim 500 tane" diyerek dikkat çekti.

TWİTTER'DAN DA DESTEK VERDİ!

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Nisa Bölükbaşı için sosyal medya hesabı Twitter'dan da destek verdi.

Nisa'yı adeta şampiyon olması için sonuna kadar destekleyen Zuhal Kalaycıoğlu'nun çabası olay yarattı. Sosyal medya hesabından sürekli paylaşım yapan Kalaycıoğlu, "Nisa heyecanla kupayı kaldırmanı bekliyorum" sözleriyle dikkat çekti.

FİNALE ÇIKMASIYLA HAVALARA UÇTU

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Nisa'nın finalist olduğu anların açıklanmasının ardından adeta havalara uçtu.

O anlar eski Survivor yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu Instagram hesabında paylaştı.



