Survivor All Star 2022 Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı kadroyu duyurdu!

Survivor All Star kadrosunun hangi yarışmacılardan oluştuğu merak edilirken, Acun Ilıcalı'dan beklenen sosyal medya paylaşımı geldi. Yeni ekipte bir çok başarılı isim yer alıyor. Peki Survivor All Star 2022 yarışmacıları kimler?

SURVİVOR ALL STAR ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor All Star yarışmacılarının kim olduğu sorusuna Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi. Acun Ilıcalı yaptığı paylaşıma "Survivor All Star için geri sayım başladı. All Star kadrosunu açıklıyoruz" şeklinde not düştü. Yarışmada hem eski hem de son sezondan pek çok isim bulunuyor. Survivor All Star bu sene Ocak ayının ilk günlerinde TV8'de ekrana gelecek. Daha önce şampiyonluk ve ikincilik elde eden Adem Kılıçcı ve 2016 yılının şampiyonu Çağan Atakan Arslan da bu sene All Star ile dönüş yapacak.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Survivor'da olma ihtimaline dair imalı paylaşımda bulunan Turabi, bu sene kadroda yer almıyor. İşte çok konuşulan kadro:

2022 SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI!

Survivor Ünlüler Takımı yarışmacıları şu şekilde açıklandı:

2018'in şampiyonu Adem,

Sercan Yıldırım,

Barış Murat Yağcı,

Avatar Atakan,

Furkan Kızılay,

Mert Öcal,

Batuhan Karacakaya,

Aycan Yanaç,

Elif Gören,

Merve Aydın,

Nagihan,

Birsen,

Sema.

2022 SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI!

2022 Survivor Gönüllüler Takımı'nda ise;

Nisa Bölükbaşı,

Anıl Berk Baki,

Hikmet Tuğsuz,

Evrim Keklik,

Ardahan Uzkanbaş,

Gökhan Keser,

Ogeday Girişken,

Yasin Obuz,

Berkan Karabulut,

Sude Burcu,

Seda Ocak,

Gizem Kerimoğlu,

Berna Kekliker yer alacak.