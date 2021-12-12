MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor All Star 2022 Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı kadroyu duyurdu!

Survivor All Star 2022 Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı kadroyu duyurdu!

12.12.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle takip edilen TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star kadrosu için süren bekleyiş sona erdi. Survivor 2022 yarışmacılarının belli olup olmadığı araştırılırken, Acun Ilıcalı'dan beklenen paylaşım geldi. Ünlüler ve Gönüllüler takımında bu sene Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı gibi isimler yer alacak. Peki Survivor All Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte tüm kadro...

Survivor All Star 2022 Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı kadroyu duyurdu!

Survivor All Star kadrosunun hangi yarışmacılardan oluştuğu merak edilirken, Acun Ilıcalı'dan beklenen sosyal medya paylaşımı geldi. Yeni ekipte bir çok başarılı isim yer alıyor. Peki Survivor All Star 2022 yarışmacıları kimler?

SURVİVOR ALL STAR ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor All Star yarışmacılarının kim olduğu sorusuna Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi. Acun Ilıcalı yaptığı paylaşıma "Survivor All Star için geri sayım başladı. All Star kadrosunu açıklıyoruz" şeklinde not düştü. Yarışmada hem eski hem de son sezondan pek çok isim bulunuyor. Survivor All Star bu sene Ocak ayının ilk günlerinde TV8'de ekrana gelecek. Daha önce şampiyonluk ve ikincilik elde eden Adem Kılıçcı ve 2016 yılının şampiyonu Çağan Atakan Arslan da bu sene All Star ile dönüş yapacak.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Survivor'da olma ihtimaline dair imalı paylaşımda bulunan Turabi, bu sene kadroda yer almıyor. İşte çok konuşulan kadro:

2022 SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI!

Survivor Ünlüler Takımı yarışmacıları şu şekilde açıklandı:

2018'in şampiyonu Adem,
Sercan Yıldırım,
Barış Murat Yağcı,
Avatar Atakan,
Furkan Kızılay,
Mert Öcal,
Batuhan Karacakaya,
Aycan Yanaç,
Elif Gören,
Merve Aydın,
Nagihan,
Birsen,
Sema.

2022 SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI!

2022 Survivor Gönüllüler Takımı'nda ise;

Nisa Bölükbaşı,
Anıl Berk Baki,
Hikmet Tuğsuz,
Evrim Keklik,
Ardahan Uzkanbaş,
Gökhan Keser,
Ogeday Girişken,
Yasin Obuz,
Berkan Karabulut,
Sude Burcu,
Seda Ocak,
Gizem Kerimoğlu,
Berna Kekliker yer alacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gören hayran kaldı! İşte en iyisi... Gören hayran kaldı! İşte en iyisi...
PARTNER Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor
Survivor'a dönüyor! Sevgilisinin iddialı pozları dikkat çektiSurvivor'a dönüyor! Sevgilisinin iddialı pozları dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı! İşte satış kısıtlaması olan ürünler

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı! İşte satış kısıtlaması olan ürünler

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Nesli tükenme tehlikesi altında! Ağaçta gören inanamadı

Nesli tükenme tehlikesi altında! Ağaçta gören inanamadı

Şaka faciayla sonuçlandı! Arkadaşını alev alev yaktı

Şaka faciayla sonuçlandı! Arkadaşını alev alev yaktı

AK Parti'den memur maaşları ile ilgili açıklama

AK Parti'den memur maaşları ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbullulara 'müjde' olarak duyurmuştu! Çalışmalar 2022'de başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbullulara 'müjde' olarak duyurmuştu! Çalışmalar 2022'de başlıyor

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Konuşanlar tartışması Meclise taşındı! Ilıcalı ve Hasan Can için çok sert sözler

Konuşanlar tartışması Meclise taşındı! Ilıcalı ve Hasan Can için çok sert sözler

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Olay açıklama! "Altını da beraber kaçırdılar"

Olay açıklama! "Altını da beraber kaçırdılar"

Hasan Can Kaya'ya kötü haber! RTÜK Başkanı açıkladı

Hasan Can Kaya'ya kötü haber! RTÜK Başkanı açıkladı

Eski gelin adayının yeni mesleği şaşırttı

Eski gelin adayının yeni mesleği şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.