Survivor All Star'a katılan Aşk-ı Memnu'nun 'Küçük Bülent'i Batuhan Karacakaya sosyal medyada tartışma yarattı! "Netflix izlerken utanıyorum"

Surivor 2021 Ünlüler kadrosunda yarışmış olan Batuhan Karacakaya, Survivor All Star'la ekrana dönmek için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalının konuğu olan Karacakaya, açıklamalarıyla gündem olamaya devam ediyor.



Surivor 2021 Ünlüler kadrosunda yarışmış olan Aşk-ı Memnu'nun Bülen'i Batuhan Karacakaya, yeniden Survivor yolculuğuna çıkacak. Daha önce Survivor yarışmacılarından İlayda Şeker, Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis Sezer gibi isimlerle adı anılan Karacakaya, adının adadaki yarışmacı kadınlarla anılmasından rahatsızlığını şu sözlerle dile getirerek, "Yarışmadaki herkes benim Bacım" sözleriyle konuşulmuştu.

"MUHAFAZAKAR BİR AİLEYİM BEN"

Karacakaya'nın katıldığı programda Netflix'i eleştirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. "Ben Netflix'te bir dizi izlerken, bir anda çok açık bir sahneyle karşılaşmaktan çekiniyorum, sıkılıyorum. Muhafazakar bir aileyim ben.

"ANNEMİN GÖRMESİNDEN GERİLİYORUM"

Ben salonda Netflix izlerken bir anda annem geçerken, bir anda saçma sapan böyle bir sahnenin olması ve benim de bunu izlememi görmesinden ben geriliyorum. Bazı diziler oluyor salonda rahat izleyemiyorum. Bu konuda RTÜK katı olamamlı ama cılkını çıkaranlar da var." sözleriyle tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sözleriyle sosyal medyada tartışma yaratan Batuhan Karacakaya'ya destek olanlar ve eleştirenler oldu.

Kimi sosyal medya kullanıcısı "O zaman ailen Aşk-ı Memnu'da oynamayana nasıl izin verdi?" ya da "Bihter'le Behlül'ün yasak aşkını öğrendikten sonra Bülent'in devreler yanmış. Sonraki hayatında Matmazel iyice doldurmuş çocuğu" şeklinde yorumlar yapıldı.