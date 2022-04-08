Survivor All Star'da Barış Murat Yağcı neden yok? Survivor Barış Murat Yağcı elendi mi? 7 Nisan 2022 Survivor All Star'da Barış Murat Yağcı neden yok?

Survivor zleyicileri Barış Murat Yağcı'nın nerede olduğunu merak ediyor. Ünlü isim Survivor'ın 71. bölümünde oynanan ödül oyunu, anlat ve bil bakalım oyunlarında yer almayınca izleyicilerin akıllarında bazı soru işaretleri oluştu. Ekranların sevilen programı Survivor All Star'da Barış Murat Yağcı'nın yokluğu konuşuluyor. Ünlüler takımında mücadele eden Barış Murat Yağcı'nın neden son bölümde yer almadığı kafaları karıştırdı. İşte Survivor Barış Murat Yağcı'ya dair merak edilen detaylar...

SURVİVOR BARIŞ ELENDİ Mİ?

Ünlüler takımında yarışan oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı, son olarak 5 Nisan 2022 Salı akşamı gerçekleştirilen ada konseyinde yer aldı. Ancak 7 Nisan günü gerçekleştirilen ödül oyunu ve Anlat Bakalım-Bil Bakalım oyunlarında bulunmadı.

Son olarak Yağcı, dizinden sakatlık yaşamıştı ve bir süre oyunlarda da yer almadı. Ancak Barış Murat Yağcı'nın nerede olduğuna dair net bir bilgi bulunmuyor.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Yağcı, Türk manken, sporcu oyuncu ve şarkıcıdır. 2020 yılında Survivor'a katıldı ve ikinci oldu. Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

