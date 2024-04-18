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Survivor All Star'da duygusal veda! Gözyaşları sel oldu: "Vallahi çok alışmıştım"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.04.2024 01:06
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Survivor All Star 2024'e bir yarışmacı daha veda etti. Heyecanın hız kesmeden devam ettiği yarışmada bu haftanın eleme adayları arasında Kırmızı Takım'dan Özgür ve Yunus Emre; Mavi Takım'dan ise Yaman ve Batuhan yer alıyordu. Nefes kesen mücadele sonucunda Survivor All Star şampiyonluğuna veda eden isim belli oldu. Duygusal anların yaşandığı gecede göz yaşları sel oldu. Elenen yarışmacı "Vallahi çok alışmıştım" diyerek yarışmacı arkadaşlarıyla vedalaştı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024, heyecan dolu mücadeleleriyle yakından takip ediliyor. Özgür, Yunus Emre, Yaman ve Batuhan'ın eleme potasında olduğu gecede en az sms oylamasını alan isim yarışmaya veda etti. Göz yaşlarına hakim olamayan yarışmacı takım arkadaşlarına sarılarak vedalaştı.

"ÇOK SAHİP ÇIKTIN BANA

Survivor All Star'a veda eden isim Yaman oldu. Yasin Obuz'a sarılarak ağlayan Yaman, "Seni çok seviyorum. Öz abim gibisin. Çok sahip çıktın bana." dedi.

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"VALLAHİ ÇOK ALIŞMIŞTIM"

Yarışmadan elendiğine inanmakta zorluk çeken Yaman, "Ben gidiyorum şimdi vallahi. Çok alışmıştım. Vallahi çok alışmıştım." dedi.

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OGEDAY'A SÖYLEDİĞİ SÖZLER GECEYE DAMGA VURDU

Survivor All Star'a veda eden Yaman'ın Ogeday'a söylediği, "Herkesin şampiyonu sensin" sözleri eleme gecesine damga vurdu.


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