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Survivor All Star'da gönüllüler takımı karışıyor! Yasin ile Anıl ve Berkan kavgası

18.01.2022 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 18 Ocak Salı ekrana gelecek olan 4. bölümünde gönüllüler takımında ortalık karışıyor. Sürgün kampına Gizem'in gönderilmesine tepki gösteren Yasin ada konseyinde "7 kişi bir kızı yazmışsınız. Ortalık karışacaksa da karışsın bu saatten sonra" diyor. Gönüllüler kampında ise gece yarısı Yasin ile Anıl ve Berkan arasında kavga çıkıyor.

Survivor All Star'da gönüllüler takımı karışıyor! Yasin ile Anıl ve Berkan kavgası

TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelmeye başlayan Survivor'da kavgalar erken başladı. Survivor'da ilk haftada eleme adaylarının sürgün kampına gönderilmesi takımları da karıştırdı. Survivor All Star'da son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada 7 kişi sürgün kampına gidecek ve eleme adayı olacak yarışmacı için Gizem Kerimoğlu'nun adını yazdı.

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"7 KİŞİ BİR KIZI YAZMIŞ"

Survivor'ın yeni bölümünde Yasin Obuz ise ada konseyinde takım arkadaşlarına tepki gösteriyor.

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Gizem'in adının yazılmasına kızan Yasin'in "Ben tez falan bilmem. 7 kişi bir kızı yazmış ben onu bilirim. Ortalık karışacaksa da karışsın bu saatten sonra" sözleri dikkat çekiyor.

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"KAVGA ETMEMEK İÇİN..."

Gönüllüler kampında ise gece yarısı ortalık karışıyor. Berkan'ın "Yasin yaptın yine şovunu" sözlerine kızan Yasin tepki gösteriyor.

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Yasin'in "Burada uzanmışım halen üstüme gelmeye çalışıyorsunuz" sözleri üzerine ise Anıl ve Berkan'ın sinirleri geriliyor.

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Berkan ve Anıl'ın üzerine yürüyen Yasin "Kavga etmemek için kendimi zor tutuyorum" diye bağırıyor.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Yasin Obuz
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