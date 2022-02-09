Survivor All Star'da kavga eden Yunus Emre ve Hikmet ne ceza aldı? Acun Ilıcalı Survivor konseyde cezaları açıkladı

Survivor All Star'da oyun alanında Hikmet ile Yunus Emre arasında gergin anlar yaşanmıştı. Ogeday ve Berkan'a tepki gösteren Yunus Emre'yi Hikmet uzaklaştırmak istemişti. Hikmet'in fiziki müdahalesine kızan Yunus Emre ise çok sert tepki göstermişti.



"ETTİĞİ KÜFÜRLERİ DUYSAYDIM..."

Survivor'da oyun alanında yaşanan kavga, yeni bölümdeki ada konseyinde de devam etti. Konseyde Hikmet'e tepki gösteren Yunus Emre'nin "Daha önce benchte sesini yükselten çok arkadaşımız oldu. Ancak kimseye böyle müdahale edilmedi. Bunun beni kışkırtmaya yönelik müdahale olduğunu düşünüyorum" sözleri dikkat çekti. Hikmet ise "Amacım sadece ayırmaktı. Daha sonra etmiş olduğu küfürler olmuş. Ben bunları duymadım duysaydım farklı olurdu" ded.

YUNUS EMRE VE HİKMET'E CEZA

Ada konseyinde ise yaşanan bu tartışmanın ardından Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye diskalifiye uyarısı yaptı. Ilıcalı'nın "Söylediğin cümleler kelimeler kabul edilebilir değil. Fevri hareketlerinde kabul edilebilir değil. Senden şiddet içeren bir gerilim almayalım. Kendi kendine strateji yapma istersen. İhraç ettiğimiz yarışmacı çok biliyorsun Survivor'da" dedi. Yunus Emre'nin cezasını da açıklayan Ilıcalı, yarışmacının takımının kazandığı iki ödülden yararlanamayacağını duyurdu.

Diğer yandan Ilıcalı'dan Hikmet'e de uyarı ve ceza geldi. Ilıcalı, "Niyetin çok iyiydi ayırmak istiyordun ama sonra işin fiziksel olaya dönüşmesi yanlış oldu" dedi ve Hikmet'e bir ödülden yararlanmama cezası verildiğini açıkladı.





