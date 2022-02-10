Survivor'da kim elendi? Acun Ilıcalı elenen yarışmacıyı yeniden davet etti! İşte 9 Şubat Survivor 2022 All Star'a veda eden yarışmacı

Survivor 2022 All Star'ın 9 Şubat Çarşamba ekrana gelen son bölümünde elemeye kalan Mert, Evrim, Birsen, Barış, Gizem, Elif, Bora ve Furkan arasında eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da geçen hafta Aycan Yanaç'ın yarışmadan ayrılması nedeniyle eleme olmamıştı.

SURVIVOR'DA ELEMEYE KİMLER KALDI?

Survivor'da geçen hafta Aycan'ın yarışmayı bırakması üzerine eleme olmamıştı. Geçen hafta elemeye kalan Mert, Evrim, Birsen ve Barış arasında sms oylaması yapılmıştı.



Survivor'da bu hafta ise elemeye kalan diğer isimler Gizem, Elif, Bora ve Furkan oldu ve sms oylamasına çıktılar.

OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

Survivor'da eleme adayları Mert, Evrim, Birsen, Barış, Gizem, Elif, Bora ve Furkan için son iki haftada ayrı ayrı sms oylaması yapılmıştı. Survivor'ın son bölümündeki ada konseyinde ise eleme adayları büyük bir heyecan yaşadı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Acun llıcalı oylama sonucuna göre Survivor 2022'den elenen yarışmacıyı açıkladı. Sekiz yarışmacı arasından en oyu alarak Survivor'dan elenen isim ünlüler takımından Furkan Kızılay oldu.

Survivor hayallerine erken veda eden Furkan Kızılay büyük üzüntü yaşadı.



Ünlüler takımı yarışmacıları da Furkan'ın veda ettiğini duyunca şoke oldular.

Survivor'a veda konuşması yapan Furkan, "Bazı hayaller yarım kalır ve kaldı. Burada büyük imtihanlardan geçtim ama buraya kadarmış. Arkadaşlarımı tanıdığıma çok mutlu oldum" dedi.

"YAPACAĞIMIZ İLK ALL STAR'IN İLK YARIŞMACISI SENSİN"

Furkan'ın elenmesinin ardından konuşan Acun Ilıcalı, "Çok daha ileri gideceğini tahmin ediyorduk ancakhaftalık olaylar Survivor'da her şeyi değiştirebiliyor. İddialı yarışmacılar zayıf yerde yakalandıkları zaman seyirciden bazen

destek alamayabiliyorlar. Karakterin için sanat dünyasının en efendi ve değerli isimlerinden birisin" dedi. Ilıcalı, Furkan'ı yeniden Survivor'a davet ederek "Eğer kabul edersen bundan sonra yapacağımız all star'ın ilk yarışmacısı sen olacaksın" dedi.



