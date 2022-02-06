Survivor All Star için Hakan Hatipoğlu'ndan sert çıkış: Sakatsan gelmeyecektin, bu saçmalık

Survivor 2022 All Star'da ünlüler ve gönüllüler arasındaki zorlu mücadele devam ediyor. Survivor son bölümde yarışmacılar zorlu sumo oyununda mücadele etti. TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programının yorumcusu Hakan Hatipoğlu ise yarışmaya sakat gelen yarışmacıları eleştirdi.

"İYİ NİYETİ KULLANIYORLAR"

Hakan Hatipoğlu programda şu ifadeleri kullandı:

"Benim gittiğim her sene vardı bu oyun. Survivor'ın en sert oyunudur bur. Burada gönüllere bakıyorsun oynama istekleri var. Ancak karşı tarafta yok. 'Daha Survivor'ın 3. haftası, beş ay var, niye sakatlık riski yaşayayım?' diye düşünüyorlar. Doktorun ve kenardakilerin iyi niyetini yarışmacıların kullandığını düşünüyor. Karşı taraftan da Yasin için bunu düşünüyorum"

"BU BİR SAÇMALIK"

"Mesela bu oyunda Merve neden oynamadı? Adem ve Sema gelmeden sakat. Ama madem sakattın o zaman Survivor'a gelmeyeceksin. Başkalarının sırası gidiyor belki. Bu da bir saçmalık. Dün Gizem Memiç gibi bir yarışmacı yedeklerden gelmemiş olsa, Acun ağabey 'Haftaya alacağım bu yarışmacıyı' dese, kim oynayacaktı kadınlardan bu oyunda? Yarışma yarım

kalacaktı, saçmalık yani"



