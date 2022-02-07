Survivor All Star'da Mert Öcal'dan Sude Burcu'ya aşk itirafı gibi sözler: İki gülücük atsan bana yeter

Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürerken aralarındaki duygusal yakınlaşma sonrası tartışmalar yaşanan Mert ile Sude'nin herkesten uzakta baş başa konuşması dikkatleri çekti.
Mert, Sude'ye "Seni çok düşünüyor olsalar sen çok iyi yarışma süreci geçirirken kafanı karıştırıp seni böyle üzmezler. Bir kere zaten acayip sinirliyim onlara. Söyledikleri şeylerin bazıları kulağıma geldi. Çoğu dedikodu, iftira çoğu" dedi.
Sude'ye içini döken Mert, "Sana detaylı şekilde anlatacağım çıktıktan sonra tam olayın ne olduğunu. Buradan bana hak vermeni isteyebilirim, benim kafamda planlama var. Seninle birlikte burada olduğum için çok keyifliyim. Bu olayların çözümü bendeydi, çözecektim.
Bu olay kendi içerisinde zamanla çözülecekken Nisa ve Ogeday'ın üstüne vazife olmayan konuları dedikoduyla birleştirerek sana anlatmaları. Çok mu düşünüyorlar seni, ben senin için yarışmayı bırakırım. Ogeday Nisa için bu yarışmayı bırakır mı sanıyorsun?" şeklinde konuştu.
Sude "İlk iki gün algılayamadım tabii. İki günden sonra insan durdukça bazı şeyleri yerine koymaya çalışıyor. O söylediği, benim yaşadığım. Bazı şeyler uyuşuyor, bazı şeyler uyuşmuyor. Burada çözülecek bir durum değil zaten. Çıkınca ne olur yaşayıp göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın sonunda ise Mert, "Benimle iletişimi kesmeyeceksin değil mi?Uzaktan uzağa, iki gülücük atarsın arada
bench'ten bench'e bu bana yeter. Oyun kazanmamı sağlar" dedi. Sude ise "İletişim olamıyor burada maalesef. Bilmiyorum.
Beni bana bırak başka bir şey istemiyorum şu an" yanıtını verdi.
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