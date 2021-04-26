Survivor Sude Burcu kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Sude Burcu kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Survivor Suda hakkında bilgiler

Survivor 2022 All Star yarışmasında yer alacak isimlerden biri de Sude Burcu oldu. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor All Star kadrosunda yer alacak olan Sude Burcu, Survivor 2019'da yarışmıştı. Peki, Survivor Sude Burcu kimdir, hayatı hakkında merak edilenler.

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?

Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir’de doğdu. Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.



