MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Sude Burcu kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Sude Burcu kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Survivor Suda hakkında bilgiler

Survivor Sude Burcu kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Sude Burcu kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Survivor Suda hakkında bilgiler

26.04.2021 02:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sude Burcu, Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alacak isimler arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı, 2022 All Star için aklındaki isimleri açıkladı. Bu isimler arasında Survivor 2019 yılında yarışan Sude Burcu da yer aldı. Peki Survivor yarışmasıyla tanınan Sude Burcu kimdir? Survivor Sude Burcu kaç yaşında ve nereli? İşte Sude Burcu hakkında bilgiler.

Survivor Sude Burcu kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Sude Burcu kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Survivor Suda hakkında bilgiler

Survivor 2022 All Star yarışmasında yer alacak isimlerden biri de Sude Burcu oldu. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor All Star kadrosunda yer alacak olan Sude Burcu, Survivor 2019'da yarışmıştı. Peki, Survivor Sude Burcu kimdir, hayatı hakkında merak edilenler.

su1

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?

Survivor All Star yarışmacıları kimler? Survivor All Star 2022'de kimler olacak? Acun Ilıcalı o yarışmacıları açıkladıSurvivor All Star yarışmacıları kimler? Survivor All Star 2022'de kimler olacak? Acun Ilıcalı o yarışmacıları açıkladı

Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir’de doğdu. Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu.

su2

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Survivor All Star bombası! Yarışmacılar açıklandıSurvivor All Star bombası! Yarışmacılar açıklandı
Altay merak konusu oldu! Altay nereli?Altay merak konusu oldu! Altay nereli?
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Thodex skandalında yeni gelişme: Kız kardeş mali işlerden sorumlu ağabey ortak iddiası

Thodex skandalında yeni gelişme: Kız kardeş mali işlerden sorumlu ağabey ortak iddiası

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Hindistan vaka sayısında rekor kırmaya devam ediyor

Hindistan vaka sayısında rekor kırmaya devam ediyor

Kalabalığın arasına dalan aracı uçan tekme atarak durdurdu

Kalabalığın arasına dalan aracı uçan tekme atarak durdurdu

Kritik dava öncesi Bakan Soylu paylaştı: Onların anlatmadığı...

Kritik dava öncesi Bakan Soylu paylaştı: Onların anlatmadığı...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü...

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Gizem Karaca'nın karavan pozları nefes kesti

Gizem Karaca'nın karavan pozları nefes kesti

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Eski sevgili Günel'den olay yaratacak açıklama

Eski sevgili Günel'den olay yaratacak açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.