Survivor Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Hangi ünlüler yarıştı? İşte Survivor Anlat Bakalım'ı kazanan ünlü isim ve yarışmacı

Survivor 2020 son bölümde ünlü isimlerle Anlat Bakalım oyunu oynandı ve hem yarışmacılar hem de izleyenler adına oldukça neşeli anlar ekranlara yansıdı. Demet Özdemir, Enis Arıkan, Haluk Levent, Furkan Korkmaz, Mustafa Ceceli, Danilo Zanna, Bensu Soral ve Eser Yenenler gibi ünlü isimler, Elif, Cemal Can, Nisa, Berkan, Barış, Yasin, Sercan ve Evrim ile Anlat Bakalım'da yarıştı. Anlat Bakalım oyununda her ünlü bir yarışmacıyla eşleşerek, Anlat Bakalım oyununda performanslarını sergiledi.

SURVIVOR ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor son bölümünde oynanan Anlat Bakalım oyunu öncesi 8 yarışmacı da bir hayli heyecanlıydı. Ünlü isimlerle karşılık performans sergileyecek olan yarışmacılar, nelerle karşılaşacaklarını ve oyunda neler yaşayacaklarını bilmeden oyun alanındaki yerlerini aldı. Anlat Bakalım oyunu öncesi yarışmacılarla konuşma gerçekleştiren Murat Ceylan, oyunun kazanan yarışmacıya Dominik Tatili hediye edileceğini belirtti. Öte yandan oyunu kazanan yarışmacı yanında bir kişiyi de Dominik Tatili'nden yararlanması için götürebilecek.