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Survivor Aşkım Burçe depremde sevgilisini kaybetmişti... Mezarından ayrılmıyor! "Senden başka nereye gidilir..."

17.02.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili vuran yıkıcı depremlerde Survivor Aşkım Burçe de sevgilisi Yiğit Can Datlı'nın acısıyla sarsıldı. Sevgilisini bir hafta önce topraya veren ünlü isim sık sık mezarlığa gidiyor. Genç yarışmacının yazdıkları yürek dağladı.

Survivor Aşkım Burçe depremde sevgilisini kaybetmişti... Mezarından ayrılmıyor! "Senden başka nereye gidilir..."

Survivor 2020'nin yarışmacılarından biri olan Aşkım Burçe, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden sonra sevgilisi Yiğit Can Datlı'yı kaybetti.

"Bugün seni kendi ellerimle toprağın altına koymamın üzerinden tam 1 hafta geçti" yazan eski yarışmacı acısını şu sözlerle dile getirdi:

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"RÜYALARIMA GELMEYİ UNUTMA"

"Bana sorarsan eğer, 23 senedir yaşıyorsam, geçirdiğim tüm zamanlardan daha uzun… Seninle olan hiçbir an’ımızı siyah beyaz paylaşamayacağım, onlara ihanet olur. İyi ki geçtin hayatımdan da demeyeceğim çünkü hep hayatımda kalacaksın. Ne diyeceğimi inan bilmiyorum. Bildiğim tek şey beni çok güzel sevdin -ki bir gün olsun şüphem olmadı benim seni sevdiğimden bile çok sevdiğine beni- ve sevmeye devam edeceksin, biliyorum ki sen benden vazgeçmezsin. Seni asla unutmayacağım diyemem zaten sen, unutulacak gibi biri değilsin. İyi ki varsın Datlım. İyi ki uğraştın uğraştın, vazgeçmedin ve girdin hayatıma. Yaşadığımız ve yaşattığın her şey için çok teşekkür ederim. Sen beni hiç incitmedin, toprak da seni incitmesin. Gökyüzünden beni izleyeceğini biliyorum, kalbim senin evin ve söz veriyorum ben evine çok iyi bakmaya çalışacağım. Bir gün kavuşacağız… O güne kadar bekle beni. Rüyalarıma gelmeyi de unutma."

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"YİNE GELDİM SANA..."

Yürekleri dağlayan sözlerin ardından mezarlıktan da paylaşım yapan Aşkım Burçe "Yine geldim sana doğrusu senden başka nereye gidilir onu da bilmiyorum olsun yine olsa yine sana gelirim" dedi.

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