MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Aşkım'dan Nisa ve ünlüler takımı itirafı: Kameralar yokken farklı davranıyorlar

Survivor Aşkım'dan Nisa ve ünlüler takımı itirafı: Kameralar yokken farklı davranıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 22:14 | Son Güncelleme

Survivor 2020'den elenen son isim olan Aşkım Burçe Tunay, yarışmayla ilgili merak edilenleri anlattı. Survivor Aşkım, son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Nisa ile ilgili anlattıklarıyla şaşırttı.

Survivor Aşkım'dan Nisa ve ünlüler takımı itirafı: Kameralar yokken farklı davranıyorlar

Survivor'da sürpriz bir şekilde Mert'in stratejisi nedeniyle elenen Survivor Aşkım, Survivor Panorama'da merak edilenleri ve adadaki bilinmeyenleri yanıtladı.

Survivor Nisa'nın davranışlarını değerlendiren Aşkım, Nisa ile çok iyi anlaştığını ve dışarıda da görüşeceğini söyledi. Survivor'da son dönemlerde morali bozuk olan, bazı oyunlarda yer almayan Nisa hakkındaki soruyu yanıtlayan Aşkım "Nisa'ya şaşırıyorduk, her şey çok iyiyken birden morali bozuluyordu. Ancak takım arkadaşları kameralar varken farklı, kameralar yokken farklı davranıyorlardı. Cemal Can hariç diğer takım arkadaşları kameralar yokken çok sinirleniyorlar. Ama sonra kameraların yanına gelince 'tatlı Nisa, prenses Nisa' demeye başlıyorlardı. Buna çok şaşırıyorduk garip geliyordu ikili olmaları. Sadece Cemal Can, Nisa'ya hiç söylenmiyordu. onlar çok yakındı zaten" dedi.

"MERT'İN BENİ BİLEREK ELEDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Survivor'da geçtiğimiz hafta elenen son isim olan Aşkım, konseyde ünlüler takımının yaptığı stratejiyi anlattı. Aşkım, "Mert kendisinin isminin yazılmasını istedi ve 'SMS'te güçlü isimler çıkarırız' dedi. Ancak ben yine de her şeye rağmen kötü düşünmek istemiyorum, beni bilerek elediğini düşünmüyorum" dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Berfu bilinmeyenleri anlattı: Dışarıdan aşırı zengin gözüküyoruz ama...Berfu bilinmeyenleri anlattı: Dışarıdan aşırı zengin gözüküyoruz ama...
Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş! Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yaz tatilinde EBA TV yine yayında'

'Yaz tatilinde EBA TV yine yayında'

Eşcinselliğe yönlendiriyor şikayeti! Netflix'in yerli dizisi hakkında karar verildi

Eşcinselliğe yönlendiriyor şikayeti! Netflix'in yerli dizisi hakkında karar verildi

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

BDDK harekete geçti! 3 bankaya yasak kararı

BDDK harekete geçti! 3 bankaya yasak kararı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Dolar neden yükseliyor?' sorusuna yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan 'Dolar neden yükseliyor?' sorusuna yanıt

Eşini öldürdü, öz kızına cinsel istismarda bulundu! Karar verildi

Eşini öldürdü, öz kızına cinsel istismarda bulundu! Karar verildi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sert konuştu! 'O dili koparırım'

Sert konuştu! 'O dili koparırım'

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Survivor'da sürpriz eleme adayı! Acun da şaşırdı

Survivor'da sürpriz eleme adayı! Acun da şaşırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berfu Yenenler takipçilerinin sorularını yanıtladı! Eser Yenenler ile evliliğini anlattı

Berfu bilinmeyenleri anlattı: Dışarıdan aşırı zengin gözüküyoruz ama...

Murat Yıldırım takipçisine yaptığı jestle yüzleri gülümsetti

Murat Yıldırım'dan takipçisine jest!

Örümcek Adam 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam 2 ne zaman çekildi?

Örümcek Adam hayranları ekran başına

Tarzan Rıfkı ne zaman çekildi? Tarzan Rıfkı filmi konusu nedir?

Tarzan Rıfkı ne zaman çekildi?

Niyazi Gül Dörtnala konusu nedir, oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dörtnala ne zaman çekildi?

Ata Demirer Niyazi Gül Dörtnala ile güldürecek

Didem Uzel Sarı: Leo ismine yıllar önce karar vermiştim!

'Leo ismine yıllar önce karar vermiştim!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.