Survivor Aşkım'dan Nisa ve ünlüler takımı itirafı: Kameralar yokken farklı davranıyorlar

Survivor'da sürpriz bir şekilde Mert'in stratejisi nedeniyle elenen Survivor Aşkım, Survivor Panorama'da merak edilenleri ve adadaki bilinmeyenleri yanıtladı.

Survivor Nisa'nın davranışlarını değerlendiren Aşkım, Nisa ile çok iyi anlaştığını ve dışarıda da görüşeceğini söyledi. Survivor'da son dönemlerde morali bozuk olan, bazı oyunlarda yer almayan Nisa hakkındaki soruyu yanıtlayan Aşkım "Nisa'ya şaşırıyorduk, her şey çok iyiyken birden morali bozuluyordu. Ancak takım arkadaşları kameralar varken farklı, kameralar yokken farklı davranıyorlardı. Cemal Can hariç diğer takım arkadaşları kameralar yokken çok sinirleniyorlar. Ama sonra kameraların yanına gelince 'tatlı Nisa, prenses Nisa' demeye başlıyorlardı. Buna çok şaşırıyorduk garip geliyordu ikili olmaları. Sadece Cemal Can, Nisa'ya hiç söylenmiyordu. onlar çok yakındı zaten" dedi.

"MERT'İN BENİ BİLEREK ELEDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Survivor'da geçtiğimiz hafta elenen son isim olan Aşkım, konseyde ünlüler takımının yaptığı stratejiyi anlattı. Aşkım, "Mert kendisinin isminin yazılmasını istedi ve 'SMS'te güçlü isimler çıkarırız' dedi. Ancak ben yine de her şeye rağmen kötü düşünmek istemiyorum, beni bilerek elediğini düşünmüyorum" dedi.