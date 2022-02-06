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Survivor Atakan sakatlandı mı? Son durumu nasıl? Survivor 2022 All Star yedek yarışmacısı Atakan Işıktutan kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

06.02.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Atakan Işıktutan yarışmanın 17. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Dokunulmazlık oyunu oynanan programda Survivor 2022 All Star yedek yarışmacısı Atıkan Işıktutan'ın file üzerinde koştuğu sırada, oyunu bırakarak kolunu tutup bağırdığı görülüyor. Bu kapsamda Survivor Atakan sakatlandı mı? Son durumu nasıl? Survivor 2022 All Star yedek yarışmacısı Atakan Işıktutan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar..

Survivor Atakan sakatlandı mı? Son durumu nasıl? Survivor 2022 All Star yedek yarışmacısı Atakan Işıktutan kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Survivor Atakan Işıktutan yarışmanın 17. bölümünde talihsiz bir durum yaşıyor. Dokunulmazlık oyunu heyecana sahne olacak yeni bölümde ipler iyice gerilirken oyuncular eleme potasına girmemek için daha iyi bir performans sergilemeye çalışıyor. Survivor 2022 All Star yedek yarışmacı dün açıklandı. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Survivor Atakan'ın dokunulmazlık oyununda yaşadığı kaza fragmanı izleyenlerin dikkatini çekti. Peki Survivor Atakan sakatlandı mı? Son durumu nasıl? Survivor 2022 All Star yedek yarışmacısı Atakan Işıktutan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Survivor 2022 All Star'ın yayınlanan fragmanı doğrultusunda Atakan Işıktutan'a ilişkin detaylara haberimizde yer verdik...

Survivor Atakan sakatlandı mı? Son durumu nasıl?

SURVİVOR ATAKAN IŞIK TUTAN SAKATLANDI MI?

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 17. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Progamın fragmanında yarışmaya yedeklerden dahil olan Atakan Işıktutan'ın sakatlandığı görüldü. Dokunulmazlık oyunu sırasında file üzerinde koşarken oyunu bırakıp kolunu tutan ve yaşadığı acı dolayısıyla bağıran Atakan'ın bu hali yarışmacı arkadaşlarını üzdü.

Survivor Atakan sakatlandı mı? Son durumu nasıl?

SURVİVOR ATAKAN SON DURUMU NASIL?

Survivor 2022 All Star yedek yarışmacısı Atakan Işıktutan'ın son durumu yarışmanın 17. bölümünde belli olacak. Detaylar belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

Survivor Atakan sakatlandı mı? Son durumu nasıl?

SURVİVOR 2022 ALL STAR YEDEK YARIŞMACISI ATAKAN IŞIK TUTAN KİMDİR?

15 Aralık 1994’te İstanbul Şişli’de doğan Atakan Işıktutan’ın memleketi Rize. 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Atakan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor.

Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatıdan hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti. 2013’te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi.

2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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