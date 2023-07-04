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Survivor Aycan'dan Alaçatı pozları! "Çok güzelsin çok doğalsın"

04.07.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Aycan Yanaç hem ada hayatı hem de parkurdaki performansı ile dikkatleri çeken yarışmacılarından bir tanesiydi. Yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmasıyla gündeme gelen Aycan'ın son hali ve tatil pozları gündem oldu.

Survivor Aycan'dan Alaçatı pozları! "Çok güzelsin çok doğalsın"

Survivor Aycan Yanaç, All Star'dan kendi isteğiyle ayrılması herkesi şoke etmişti.

Survivor yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Almanya doğumlu futbolcu Aycan Yanaç sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Yüzüne küçük dokunuşlarda bulunan ve değişimiyle zaman zaman gündeme gelen sporcu soluğu Alaçatı'da aldı.

Tatil pozlarını paylaşan Survivor Aycan'ın son haline beğeni yağdı.

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DAHA ÖNCE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Aycan daha önce paylaştığıı bikinili pozlarıyla ilgili "Ben beğendiğim fotoğrafları paylaşıyorum bu aralar tatildeydim çok bikinili fotoğraf paylaştım diye tepki aldım. Ama bu benim profilim olduğu için kendi hoşuma gittiği için paylaşıyorum. Kimsenin ne dediği çok umurumda olmuyor" demişti.

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Survivor Aycan bu sefer pozlarıyla büyük ilgi gördü. Aycan Yanaç'ın son haline "Çok güzelsin", "Doğalsın kendinle oynama" yorumları geldi.

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