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Bu rujların yakışmayacağı kimse yok! Ömrünüzün sonuna kadar çantanızda taşımak isteyeceğiniz rujlar

03.07.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rujun cilt alt tonuna, makyaja ve kombine göre seçilmesi ve ardından da doğru bir şekilde sürülmesi makyajı kusursuz bir hâle getirecek en önemli faktörlerden biri. Sayısız renkte, formda ve türdeki ruj çeşitleri arasında kaybolduğunuzu düşünüyorsanız listemize göz atabilirsiniz. Yıllar geçse de modası asla geçmeyen kusursuz rujlardan bazılarını sizin için bir araya getirdik.

Bu rujların yakışmayacağı kimse yok! Ömrünüzün sonuna kadar çantanızda taşımak isteyeceğiniz rujlar

Hangi renkte, tonda ya da formda ruj seçeceğiniz kombininize, makyajınıza ve gideceğiniz yere göre değişebilir. Fakat bazı rujlar hemen hemen her makyaj koleksiyonunun olmazsa olmaz parçalarıdır. Sizin için hazırladığımız listede her tene ve kombine uyumlu, dudaklarınızın kusursuz görünmesini sağlayacak ve makyaj rutininizin değişmez parçası hâline gelecek birçok ruj bulabilirsiniz. Bu ürünleri inceleyerek size en uygun ruju seçebilir, makyaj koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz.

1. Şık şişe tasarımlarını sevenler için: Guerlain La Petite Robe Noire Liquid Lips Likit Ruj

Adsız tasarım - 2023-07-03T171811.982

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Rujların gün boyu dudakta kalmaları sebebiyle koku ve tatları da tercih edilmeleri üzerinde etkili olabiliyor. Guerlain La Petite Robe Noire Liquid Lips Likit Ruj çiçeksi ve meyveli kokusuyla sizi gün boyu cezbediyor. Yüksek pigmentasyonu sayesinde tek katta yoğun ve doğal bir renk veren ruj, ikinci kat uygulandıktan sonra tam mat bir görünüm ve çarpıcı renkler sunuyor. Deneyenlerin vazgeçemediği bu rujla 8 saat süren kalıcılığın keyfini çıkarabilirsiniz.

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2. Dudaklarında net bir görünüm arayanlar için: Estee Lauder Pure Color Desire Lipstick

Bu rujların yakışmayacağı kimse yok! Ömrünüzün sonuna kadar çantanızda taşımak isteyeceğiniz rujlar

Yoğun pigmente sahip rujlar uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Estee Lauder Pure Color Desire Lipstick Ruj en yüksek pigmente sahip rujlardan biri. Ayrıca kişisel tercihlerinize uyum sağlayacak pek çok renk seçeneği mevcut. Ürünün yenilenen formülüyle uzun süre nemli dudaklara sahip olabilirsiniz. İpeksi ve kadifemsi görünüm sunan formülü ürünü vazgeçilmez kılıyor!

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3. Organik içeriklerden hoşlananlar için: Clarins Joli Rouge Lacquer 744L Ruj

Bu rujların yakışmayacağı kimse yok! Ömrünüzün sonuna kadar çantanızda taşımak isteyeceğiniz rujlar

Kullanacağınız ürünün organik içerikli olmasına önem veriyorsanız Clarins Joli Rouge Lacquer 744L Ruj’a bir şans verebilirsiniz. Organik salicornia özü ve mango yağı içeren bu ruj dudakları 6 saate kadar yoğun bir şekilde nemlendirir. Ürünün içerisinde bulunan yağlar dudağınızda ağırlık yapmaz ya da yapış yapış bir his oluşturmaz. Dudaklarınıza göz alıcı bir parlaklık sunar ve aynı zamanda bakım yapar.

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4. Yoğun parlaklık etkisi isteyenler için: L'Oréal Paris Rouge Signature Likit Mat Ruj (113 Don't)

Bu rujların yakışmayacağı kimse yok! Ömrünüzün sonuna kadar çantanızda taşımak isteyeceğiniz rujlar

L'Oréal Paris Rouge Signature Likit Mat Ruj (113 Don't) yoğun renkleriyle her an yanınızda! Göz alıcı pek çok renk seçeneği bulunan ruju ister akşam yemeği randevunuzda ister alışverişe çıkarken kullanın. Gittiğiniz her yerde tüm dikkatleri üzerinize çekmeyi başarıyor! Yüksek pigmentasyon içeren formülü ile dudaklarınızı tek hamlede örtüyor ve uzun süren kalıcılık sunuyor.

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5. Nemlendirmeye ihtiyacı olanlar için: Lancome L'Absolu Rouge Cream Ruj No:274

Bu rujların yakışmayacağı kimse yok! Ömrünüzün sonuna kadar çantanızda taşımak isteyeceğiniz rujlar

Nemli ve parlak dudaklara sahip olmak ister misiniz? Lancome L'Absolu Rouge Cream Ruj uzun süre kalıcılığın yanında içerdiği hyalüronik asit ile 18 saate varan yoğun bir nemlendirme sağlıyor. Ayrıca ürünün içeriğinde bulunan %30 yenileyici gül balsamı dudaklarınızı dış etkenlerden koruyor. Göz alıcı parlaklığıyla öne çıkan bu ürünle gecenin yıldızı olabilirsiniz!

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6. Gün boyu kalıcılık arayanlar için: Max Factor Colour Elixir Lipstick, Shade Firefly 100

Bu rujların yakışmayacağı kimse yok! Ömrünüzün sonuna kadar çantanızda taşımak isteyeceğiniz rujlar

Önemli günlerde ya da uzun süre dışarıda vakit geçireceğiniz zamanlarda kalıcı makyaj ürünleri hayat kurtarıcı olabiliyor. Özellikle rujlar yeme içme esnasında silinebiliyor. Max Factor Colour Elixir Lipstick, Shade Firefly 100 size 24 saat süren kalıcılık sunuyor. Tek katta bile yoğun renk veren bu ruj besleyici içerikleriyle dudağınızda uzun süreli bir bakım etkisi yaratıyor.

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7. Dudaklarında dolgun bir görünüm isteyenler için: Sensai Deep Moist Shine Rouge Ms 106 Ruj

Bu rujların yakışmayacağı kimse yok! Ömrünüzün sonuna kadar çantanızda taşımak isteyeceğiniz rujlar

Rujların dudaklarda kusursuz bir görünüm vermesinin yanı sıra dolgunluk oluşturması de makyajınızı başka bir boyuta taşıyabiliyor. Sensai Deep Moist Shine Rouge Ms Ruj dudaklara hacim kazandıran yağ içeriklerine sahip. Bu yağlar dudaklarınıza hacim kazandırırken dudaklarınızı besliyor. Doğal içerikli ve kaliteli maddelerden üretilmiş olan bu ürünü parlak bitişli rujları seviyorsanız makyaj koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz.

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8. Dokusuyla kendine hayran bırakan bir ruj arayanlar için: L'Oréal Paris Glow Paradise Balm 642 Beige Eden

Bu rujların yakışmayacağı kimse yok! Ömrünüzün sonuna kadar çantanızda taşımak isteyeceğiniz rujlar

Rujlar, uzun süre dudaklarda kaldığında bir süre sonra ağırlık hissi yapmaya başlayabilir. L'Oréal Paris Glow Paradise Balm-in-lipstick - Işıltı Veren Ruj 642 Beige Eden ince dokusuyla dudaklarda sürüldüğü andan itibaren yokmuş gibi bir etki yapıyor. Yoğun pigmenti sayesinde tek katta bile kusursuz bir görünüm sunuyor. Özellikle canlı ve ışıltılı rujlardan hoşlanıyorsanız bu ruja bir şans verebilirsiniz.

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9. Kadifemsi görünüm arayanlar için: Shiseido Smk Modernmatte Powder Lipstick 518 Ruj

Bu rujların yakışmayacağı kimse yok! Ömrünüzün sonuna kadar çantanızda taşımak isteyeceğiniz rujlar

Mat bitişli rujlar makyaja farklı bir hava katıyor. Siz de bu görünümden hoşlanıyorsanız Shiseido SMK Modernmatte Powder Lipstick aradığınız ruj olabilir. Pudramsı dokusu sayesinde ultra mat bir bitişe sahip olan bu ruj aynı zamanda dudakları nemlendiriyor ve dudaklarınızın kuru görünmesini engelliyor. Dudaklarınızın göz alıcı mat renginin uzun süre kalıcı olması için size 8 saate kadar mat bir görünüm sunuyor.

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10. Rujda yoğun dudak bakımı etkisi arayanlar için: Dior Rouge Dior Satin Balm - 772 Classic

Bu rujların yakışmayacağı kimse yok! Ömrünüzün sonuna kadar çantanızda taşımak isteyeceğiniz rujlar

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Dudak bakımında etkili bir ruj arıyorsanız Dior Rouge Dior Satin Balm’ı makyaj rutininize eklemek isteyebilirsiniz. %95 doğal bileşenlerden oluşan ruj oldukça besleyici bir yapıya sahip. Bu özelliği sayesinde hem tek başına ruj olarak hem rujun altına baz olarak kullanılabiliyor. Saten, mat görünüm ve nemlendiriciyi bir arada sunan ürün vazgeçemeyeceğiniz makyaj malzemelerinden biri olacak!

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