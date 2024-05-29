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  4. Survivor Aycan Yanaç'a oyunculuk teklifi yağıyor! Son haline yorum yağdı: "Doğallığı kalmamış"

Survivor Aycan Yanaç'a oyunculuk teklifi yağıyor! Son haline yorum yağdı: "Doğallığı kalmamış"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.05.2024 10:26
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Eski Survivor yarışmacılarından Aycan Yanaç bir etkinlikte görüntülendi. "Oyunculuk teklifi alıyorum ama bana göre değil" diyen Aycan'ın son haline sosyal medyada yorum yağdı.

Survivor Aycan Yanaç'a oyunculuk teklifi yağıyor! Son haline yorum yağdı: "Doğallığı kalmamış"

Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Aycan Yanaç futbol kariyerine devam ediyor. Eski Survivor yarışmacılarından Aycan Yanaç katıldığı etkinlikte son haliyle dikkat çekti.

Aycan'ı görenler "Doğal hali kalmamış" yorumları yapılırken futbolcunun açıklamaları da dikkat çekti.

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"Sahada kendimi daha rahat hissediyorum. Oyunculuk teklifi alıyorum ama bana göre değil" diyen Survivor Aycan yeni sezonda yurt içinden bir takımla devam edeceğini söyledi.

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Aycan Yanaç Survivor hakkında da konuştu ve "Çok zamanım yok takip edemedim" dedi. Eski yarışmacı sevgilisiyle yaşadıklarına dair de yorum yapmaktan kaçındı.

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Aycan Yanaç
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