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Survivor Aycan Yanaç'ın filtreli Emre Belözoğlu paylaşımı alay konusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 15:43 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla ünlenen futbolcu Aycan Yanaç tatil pozlarıyla gündemde. Survivor finalinden hemen sonra tatiline başlayan Yanaç son olarak Emre Belözoğlu ile çektiği bir fotoğrafı paylaşınca olay oldu.

Survivor Aycan Yanaç'ın filtreli Emre Belözoğlu paylaşımı alay konusu oldu

Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden Aycan Yanaç'ın yeni takımı ile gündemdeyken Yanaç yaptığı paylaşımlar da olay oluyor.

Herkes Aycan'ın Fenerbahçe'ye gideceğini düşünürken Türkiye'ye dönüş sonrası yapılacak görüşme merak konusuydu.

Emre Belözoğlu yaptığı bir açıklamada "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim" şeklinde bir mesaj göndermişti. Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç ile Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu bir araya geldi.

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Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı. Kullanılan filtre sonucunda Emre Belözoğlu'nun hali şaşırttı ve sosyal medyada gündem konusu oldu. Aycan'ın takipçileri Aycan'a Seda Sayan benzetmesi yaptı. Seda Sayan'ın fotoğraflarındaki filtreler sık sık gündeme gelerek dalga konusu oluyor.

Bu görüşmeden ne sonuç çıktığı bilinmiyor ancak Aycan Yanaç'ın yeni adresi belli oldu. Survivor’da yıldızı parlayan milli futbolcu Aycan Yanaç, cuma günü Gaziantep’e gelerek ALGSPOR Başkanı Ali Gözcü ile görüşecek.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yakışır emreyle guzel kiz
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