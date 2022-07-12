MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Aycan Yanaç mini etekli kıvrak dansıyla sosyal medyayı salladı

Survivor Aycan Yanaç mini etekli kıvrak dansıyla sosyal medyayı salladı

12.07.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasıyla tanınan ve elenmesinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aycan Yanaç olay pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Survivor'dan arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile gittiği eğlencede, arkadaşının objektifine mini eteğiyle kıvrak dansını sergileyen Yanaç, güzelliğiyle adeta büyüledi.

Survivor Aycan Yanaç mini etekli kıvrak dansıyla sosyal medyayı salladı

Survivor 2022 All Star yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran güzel yarışmacı Aycan Yanaç, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Her paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çeken güzel isim, son olarak mini etekli kıvrak dansıyla olay yarattı.

MİNİ ETEKLİ KIVRAK DANSI OLAY OLDU

Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler takımında yer alan fakat yarışmadan erken ayrılan Aycan Yanaç, Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.

aycan yanaç

Son olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nun objektifine kıvrak dansını sergileyen güzel yarışmacı Aycan Yanaç, fiziğiyle herkesi mest etti.

aycan yanaç1

Yanaç'ın dans ettiği esnadaki anlarında oldukça eğlenmesi dikkat çekti.

aycan yanaç2

BEYAZ MİNİ ELBİSESİYLE POZLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından beyaz mini elbisesiyle pozlarını paylaşan güzel yarışmacı, düzgün fiziğiyle adeta büyüledi.

292212539_728369805109686_3117352997997521110_n

Aycan Yanaç'ın bu pozlarına kayıtsız kalamayan takipçileri beğeni ve yorum yağdırmayı ihmal etmedi.

292218507_424937322887636_3157326279650060036_n


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
19 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu19 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
Son haliyle hayran bıraktı! "O hâlâ Şekerpare"Son haliyle hayran bıraktı! "O hâlâ Şekerpare"
"Eli kasığımda bir adamla..." yorumları yapılmıştı! Zeynep Bastık ve Edis'ten yeni dans"Eli kasığımda bir adamla..." yorumları yapılmıştı! Zeynep Bastık ve Edis'ten yeni dans
Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç survivor mini etek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba satışlarında acil durum önlemi!

Araba satışlarında acil durum önlemi!

Kandıra’da denizde dehşet haberleri peş peşe geldi!

Kandıra’da denizde dehşet haberleri peş peşe geldi!

Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin evleniyor! Yüzükleri Erdoğan taktı

Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin evleniyor! Yüzükleri Erdoğan taktı

Tüketici kredisi için BDDK’dan net açıklama

Tüketici kredisi için BDDK’dan net açıklama

Kâbus günleri geri mi dönüyor? İşte yeni paniğin 2 sorumlusu

Kâbus günleri geri mi dönüyor? İşte yeni paniğin 2 sorumlusu

Ahmet Kaya'ya çatal fırlatılmıştı! Yıllar sonra açıkladı: Ahmet Kaya'ya parmak sallayan bir vatanperver (!)

Ahmet Kaya'ya çatal fırlatılmıştı! Yıllar sonra açıkladı: Ahmet Kaya'ya parmak sallayan bir vatanperver (!)

İlginizi Çekebilir

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.