Survivor Aycan Yanaç mini etekli kıvrak dansıyla sosyal medyayı salladı

Survivor 2022 All Star yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran güzel yarışmacı Aycan Yanaç, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Her paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çeken güzel isim, son olarak mini etekli kıvrak dansıyla olay yarattı.

MİNİ ETEKLİ KIVRAK DANSI OLAY OLDU

Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler takımında yer alan fakat yarışmadan erken ayrılan Aycan Yanaç, Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nun objektifine kıvrak dansını sergileyen güzel yarışmacı Aycan Yanaç, fiziğiyle herkesi mest etti.

Yanaç'ın dans ettiği esnadaki anlarında oldukça eğlenmesi dikkat çekti.

BEYAZ MİNİ ELBİSESİYLE POZLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından beyaz mini elbisesiyle pozlarını paylaşan güzel yarışmacı, düzgün fiziğiyle adeta büyüledi.

Aycan Yanaç'ın bu pozlarına kayıtsız kalamayan takipçileri beğeni ve yorum yağdırmayı ihmal etmedi.



