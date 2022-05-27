Duygu Özaslan'ın havaların güzelleşmesiyle yaptığı kombini beğenenlere uygun fiyatlı etek önerileri

Yaptığı paylaşımlarla beğenme rekorları kıran Duygu Özaslan; sempatik tavırları, konuşma tarzı ve mimikleri ile de dikkat çekiyor. Etekli kombinler ise hem günlük yaşamda hem özel davetlerde giyilebilir türden. Her renkte ve modelde eteği farklı tarzlara dönüştürebilen ünlü isim, şıklığıyla göz kamaştırıyor. Stil ikonu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Duygu Özaslan'ın vazgeçemediği eteklerin uygun fiyatlı modellerini keşfetmeye hazır mısınız?

1. Etek deyince akla ilk gelenlerden: UNV COLLECTION Midi Boy Kalem Etek

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Çarpıcı ve feminen bir görünüm için özellikle ofis kombinlerinin vazgeçilmezi olan kalem etekler, Duygu Özaslan kombinlerinde de sıkça yer alıyor. Ofis dışında günlük hayatta ya da davetlerde de tercih edilen etek, özellikle son dönemlerde basic tişörtlerle sık kullanılıyor. Klasik tasarımlar ile farklı tarzdaki üstleri bir arada kullanmayı sevenler için oldukça doğru bir model olan UNV COLLECTION Midi Boy Kalem Etek, bir etekten beklenenin fazlasını sunuyor. Mevsimsiz olması ile de tüm kombinlerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Tasarımı sayesinde bacak boyunu daha uzun gösteren kalem etek, minimal kesimli kumaşıyla da farklı stillere olanak sağlıyor.

2. Bu eteğin kumaşına ve dekoltesine âşık olacaksınız: Olalook Kadın Anvelop Etek

Duygu Özaslan'ın hem spor hem şık kombinlerinde kullandığı etek modelleri arasında anvelop tasarımlar da yer alıyor. Olalook Kadın Anvelop Etek, rengârenk modelleri ve benzersiz özellikleri ile kusursuz görüntü sağlıyor. İster spor ister topuklu ayakkabılarla kombinlenebilen midi boy etek, saten veya ipek bluzlarla da eşleştirilebilir. Lüks ve havalı bir görünüm için yaz aylarında plajda, sahilde ve partilerde kullanılabilir. İncecik kumaşı ve yırtmacı ile model, cüretkâr bir duruş sergilemenize yardımcı oluyor. Cadde şıklığı arıyorsanız anvelop eteği mutlaka tercih etmelisiniz.

3. Yazın en trend modellerinden: Koton Kuşaklı Mini Şort Etek

Sezonun trendi kuşaklı ve şortlu mini etekler. Bu trendin en iyi modellerinden biri ise Koton Kuşaklı Mini Şort Etek! Her kadının gardırobunda mutlaka olması gereken ürün, eşi benzeri olmayan yazlık kıyafetler arasında yer alıyor. Etek altında bulunan şort, hareketlerinizi kısıtlamadan günün tadını çıkarmanızı sağlıyor. Rahatlığı ve şıklığı bir arada sağlayan ürün, leopar deseniyle de oldukça havalı bir görünüm sergiliyor. Şort etek, kolsuz atletlerle ve spor ayakkabılarla günlük olarak kombinlenebilir. Eğer akşam yemeği için eteği tercih edecekseniz topuklu ayakkabı ve saten bluz ile beraber giymek harika bir seçim olur.

4. Her döneme damga vuran: Oodji Ultra Fermuarlı Kısa Kot Etek

Her dönem moda olan ürünlerin başında kot etekler yer alıyor. Duygu Özaslan da kombinlerinde sık sık bu parçalara yer veriyor. Oodji Ultra Fermuarlı Kısa Kot Etek ise alışılmışın dışında bir tasarıma sahip. Günlük stilinizi mükemmelleştiren klasik kot etek, mini hâliyle de oldukça havalı duruş sergiliyor. Ürün, vücudu saran yapısı ve kaliteli kot kumaşı ile istediğiniz şık görünüme kavuşmanıza yardım ediyor. Ofis şıklığı için de rahatlıkla kullanılabilen model, fermuar detayıyla göz kamaştırıyor. Etek, saf pamuk yapısı sayesinde hava alıyor ve rahat giyiliyor.

5. Kusursuzluğunuzu sergilemek için: Cool & Sexy Asimetrik Etek

Kısa üstler ile kombinlendiğinde bambaşka bir havaya bürünen asimetrik kesim eteklerin en iddialı modellerinden biri, Cool & Sexy markasına ait. Siyah renk üzerine pudra güllerle tasarlanan Cool & Sexy Asimetrik Etek, görenlerin beğenisini kazanıyor. Etek ile şık görünmek ise oldukça kolay çünkü dökümlü duran etek altı ve uygun boydaki yırtmacı ile mükemmel bir deneyim yaşamanıza yardımcı oluyor. Benzersiz kombinler yapmak ve çarpıcı giyinmek asimetrik model eteklerle mümkün hâle geliyor. Belden genişleyen tasarımıyla daha fit ve zarif görünmenize de yardımcı olan ürünle en iyi duruşunuzu gösterin.

6. DeFacto Ucu Volan Detaylı Çiçekli Şortlu Etek ile hem sade hem havalı görünebilirsiniz

A kesim DeFacto Ucu Volan Detaylı Çiçekli Şortlu Etek, tüm zamanların en beğenilen modelleri arasında yer alıyor. Şortlu olması sayesinde rahat kullanılan model, üzerindeki küçük çiçek figürleriyle yaz mevsimini âdeta üzerinize taşıyor. Hem rahat hem şık tasarıma sahip model, her giyim tarzına uygun olacak şekilde kombinlenebilir. Özellikle yaz aylarında severek kullanabileceğiniz etek, dökümlü bluzlar yerine sade ürünler ile tercih edilebilir. Gündüz gezmelerinize renk katacak etek, akşam buluşmalarında da rahatlıkla kullanılabilir. Şort etek ihtiyacınız var ise bu modele kesinlikle şans vermelisiniz!

7. Klasik tarzdan vazgeçemeyenlere: Cattownshop Şort Etek

Son dönemin en popüler ve klasik modellerinden olan kapaklı şort etekler, her gardıropta mutlaka olması gereken ürünler arasında bulunuyor. Cattownshop Şort Etek, bele tam oturan tarzıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Siyahın asilliğini ve eteğin cazibesini bir arada bulunduran model, akşam davetleri için de tercih edilebilir. Ürünün likralı kumaşı, her hareketinize uyum sağlıyor. Eğer hızlıca hazırlanmanız gerekirse bu etek sizin için kurtarıcı olabilir. Soğuk havaların bitmesiyle bir etek almayı düşünüyorsanız modele göz atmadan seçim yapmayın!

8. Eteğin en cesur hâli: Verliked Bodycon Etek

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Yaz gelir gelmez rengârenk etekler meydana çıkıyor. Verliked Kadın Bodycon Etek, yüksek bel kesimi ve ince kalem etek duruşu ile hem şık hem cesur. Yandan ip büzgüleri ile boyu ayarlanabilen model, bu sayede istenilen kısalığa getirilebiliyor. Dikkat çekici bir kombin yapmak isteyenlerin ilk tercihi olabilecek etek, pembenin en güzel tonuna sahip. Zarif ve seksi bir görünüm için özenle hazırlanan model, ilkbahar ve yaz için mükemmel bir seçim oluşturuyor. Kırışıklığa dayanıklı kumaşı ve farklı renkleri ile ürünü kesinlikle beğeneceğinize eminiz.