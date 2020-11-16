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Survivor Aycan Yanaç’tan gönderme! ‘Bazıları yapmak ister...’

16.11.2020 13:50 | Son Güncelleme:
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Survivor Aycan Yanaç’tan gönderme! ‘Bazıları yapmak ister...’

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla popülerliğe kavuşan Aycan Yanaç sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan fenomen yarışmacı sakatlığını üzerinden attıktan sonra sevenlerine seslendi. Aycan Yanaç’ın gönderisinde kullandığı ifadeler takipçilerin dikkatini çekti.

Survivor yarışmasına katılarak geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aycan Yanaç, Almanya’daki hayatını noktalayarak Gaziantep’e taşındı. Gaziantep ALG Spor takımında top koşturmaya başlayan Yanaç geçtiğimiz günlerde küçük bir sakatlık yaşadı. Sakatlığını üzerinden atarak yeşil sahalara geri dönen Yanaç, sosyal medya paylaşımıyla sevenleriyle hasret giderdi.

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‘BAZILARI YAPAR’

aycan yanaç

Survivor yarışmasında gösterdiği başarılı performansla sevilen Aycan Yanaç sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle iletişim kurmayı sürdüyor. Sağlık durumunun iyi olduğunu müjdeleyen Yanaç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, “Bazıları yapmak ister, bazıları olmak ister, bazıları ise yapar” notunu ekledi. Aycan Yanaç’ın gönderisindeki ifadelerin hedefindeki isimler merak konusu oldu.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gereksiz, boş birisi. Gündeme gelme sebebi nedir bilmiyorum. Sanırım güzel kız meraklıları sayesinde.

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