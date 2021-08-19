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Survivor Ayşe Yüksel tatil pozlarıyla dikkat çekti! Yasin Obuz sessiz kalmadı

19.08.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in final dörtlüsü arasında olan Ayşe Yüksel tatil pozlarıyla dikkat çekiyor. Hayranlarını mest eden ünlü yarışmacıya beğeni ve yorum yağıyor.

Survivor Ayşe Yüksel tatil pozlarıyla dikkat çekti! Yasin Obuz sessiz kalmadı

Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel yarışmadaki halleri kadar yarışma sonrasındaki halleriyle de gündem oluyor.

Yarışma boyunca Ayşe Yüksel Yiğit Alp Poyraz ile anılmış ancak ikilinin arasında bir aşk olmadığı ortaya çıkmıştı. Gündemden düşmeyen Ayşe Yüksel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Survivor Ayşe bir süredir tatilden paylaşımlar yapıyor. Ayşe Yüksel'in ''Hep beraber gülelim, güzelleşelim' notuyla paylaştığı kırmızı mayolu pozu sosyal medyayı salladı.

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Tatil pozlarıyla hayranlarının dikkatini çeken Ayşe Yüksel'in son paylaşımına Yasin Obuz "Napıyon reis" yorumunu düştü.

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Survivor Ayşe'ye hayranları ise kırmızıyı çok yakıştırdı.

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Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
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Anahtar Kelimeler:
survivor Yasin Obuz
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