Survivor Aziz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Aziz Ozan Dilber Survivor 2023 gönüllüler kadrosunda!

Survivor 2023 heyecanı yarın başlıyor. Yarışmanın yeni sezonunda format değişikliği yapılırken kadroda yer alan isimlerde oldukça dikkat çekici. Bu isimlerden biri de Aziz Ozan Dilber oldu. Tüm yarışma takipçileri Survivor Aziz kimdir, aslen nerelidir, mesleği nedir? gibi soruların yanıtlarını araştıemaya başladılar. Tam adı Aziz Ozan Dilber olan Survivor 2023 gönüllü yarışmacısı Aziz, Sivas'da dünyaya gelmiştir. İşte hakkında tüm bilgiler...

SURVİVOR AZİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2023 gönüllüler kadrosunda yer alan Aziz Ozan Dilber, 27 yaşında ve Sivas'ta doğmuştur. 2017 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukat olarak mesleğini icra etmektedir. Dergi yazarlığı da yapan Aziz, Survivor 2023 kadrosunun iddialı isimlerinden biri.

SURVİVOR ÖNCESİ SON PAYLAŞIM;

Survivor 2023 kadrosunda yer alan Aziz Ozan Dilber, Dominik öncesinde takipçileriyle vedalaştı.

Aziz paylaşımında "Uzun olmasını umduğum bir yolculuk başlıyor. Çocukken “Simyacı” isimli romanı çevirip çevirip baştan sona okurdum. Unutamayacağım cümlelerle dolu bir hazineydi bu kitap benim için ve kim derdi ki hayatım boyunca ilham kaynağım olacak. Yine çocukluğumun unutulmayan hazinesinden ilham alıyor ve bu yola öyle çıkıyorum.

“Kim olursan ol, ne yaparsan yap, bütün yüreğinle gerçekten bir şey istediğin zaman, evrenin ruhunda bu istek oluşur. Bu senin yeryüzündeki özel görevindir ve bir şey istediğin zaman, bütün evren arzunun gerçekleşmesi için işbirliği yapar.” ifadelerini kullandı.



