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Survivor Barış Murat Yağcı'dan takipçilerine Adem Kılıççı itirafı! "Karakterimiz aynı, duruşumuz aynıydı"

23.05.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022'de bu yıl hem performansıyla hem de diyaloglarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alan Barış Murat Yağcı, elendikten sonrada gündeme gelmeye devam ediyor. Takipçileriyle sosyal medyadan üzerinden soru cevap yapan başarılı yarışmacı, Adem Kılıççı itirafıyla olay oldu.

Survivor Barış Murat Yağcı'dan takipçilerine Adem Kılıççı itirafı! "Karakterimiz aynı, duruşumuz aynıydı"

Survivor 2022 All Star'da yarışan ve adanın en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Barış Murat Yağcı, söylemleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Survivor'daki şampiyonluk adayını açıklayan Barış Murat Yağcı, takipçileriyle soru cevap yaptı. Takipçilerinin soruları üzerine Yağcı'nın Adem Kılıççı'yla ilgili açıklaması olay oldu.

SURVİVOR'DAKİ ŞAMPİYONLUK ADAYINI AÇIKLAMIŞTI

Survivor Barış adadan döndükten sonra pek açıklamada bulunmamıştı fakat geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla, yarışmadaki şampiyonluk adayını açıkladı.

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Adem Kılıççı ile birlikte fotoğrafını paylaşan Barış Murat Yağcı paylaşımına, "Şampiyonluk yolunda sadece izliyoruz" ifadesini kullandı.

NİSA YÜZÜNDEN SURVİVOR'A DEVAM ETMEK İSTEMEDİĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Adada olduğu dönemlerde birçok psikolojik sıkıntı yaşayan ve parkuda istediği performansı sergileyemeyen Barış Murat Yağcı, yarışmada bulunan eski sevgilisi Nisa için olay sözler söylemişti.

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Survivor Barış, "İstemiyorum. Benim kafam düzelmiyor. Nisa böyle yapmaya devam ettikçe düzelmeyecek. Benden bu kadar! Olmuyor artık, zorlayamıyorum, çıkmıyor." açıklamalarıyla olay olmuştu.

ADEM'LE İLGİLİ İTİRAFI OLAY OLDU

Survivor Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz gün takipçileriyle sosyal medya üzerinden soru cevap yaptı. Survivor Barış 'Kimi destekliyorsun Survivor'da?' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

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Barış açıklamasında Adem Kılıççı ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak, "Tshirtümüz bile aynıydı. Karakterimiz aynıydı, duruşumuz aynıydı. Hedefimiz aynıydı." diyerek şampiyonluk adayını net olarak belli etti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı
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