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Survivor Barış Murat Yağcı yeni tarzıyla olay oldu! "Ne kadar yakışmış..."

13.06.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasına katılan ve ada hayatıyla dikkat çeken isimler arasında yer alan Barış Murat Yağcı, elenmesinin ardından paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Adaya veda etmesinin ardından şampiyonluk adayının kim olduğunu açıklayan Yağcı, son paylaşımıyla dikkat çekti. İmaj değiştiren yakışıklı oyuncunun son hali beğeni yağmuruna tutuldu.

Survivor Barış Murat Yağcı yeni tarzıyla olay oldu! "Ne kadar yakışmış..."

Survivor 2022 All Star yarışmasının bu yıl en çok konuşulan yarışmacıları arasında yer alan Barış Murat Yağcı, elendikten sonra imaj değişikliğine gitti. Binlerce takipçisi bulunan yakışıklı oyuncu, yeni projelerinin hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken son görüntüsüyle dikkat çekti.

SURVİVOR'DAKİ ŞAMPİYONLUK ADAYINI AÇIKLAMIŞTI

Survivor'a veda etmesinin ardından özel hayatına geri dönen ve adapte olmaya çalışan başarılı yarışmacı Barış Murat Yağcı, paylaşımlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

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Survivor'da bu yıl hangi yarışmacının şampiyon olacağı merakla beklenirken, Barış Murat Yağcı favori adayını takipçilerine duyurmuştu. Adada iyi anlaştığı isimler arasında yer alan Adem Kılıççı'yla birlikte olduğu bir pozu paylaşan başarılı yarışmacı, "Şampiyonluk yolunda sadece izliyoruz" paylaşımıyla dikkat çekmişti.

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YENİ AŞKINI DUYURDU

Başarılı yarışmacı en son sosyal medya üzerinden yeni aşkını takipçilerini duyurmuştu. Bir takipçisinin "Yengemizi istiyoruz artık" sözleri üzerine paylaşımda bulunan yarışmacının yeni aşkı güzelliğiyle büyüledi.

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Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını takipçilerine duyuran Barış Murat Yağcı'nın sevgilisini görenler adeta mest oldu.

YENİ İMAJI OLAY OLDU

Son olarak Instagram hesabından takipçilerine yeni bir pozunu paylaşan başarılı yarışmacı, son haliyle olay yarattı.

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Gözlük takmaya başlayan ve kendine yeni bir imaj yaratan Barış Murat Yağcı'nın bu paylaşımı oldukça dikkat çekti. Takipçileri Yağcı'nın yeni haline, "Gözlükler ne kadar yakışmış" ve "Sen ne yapsan yakışır" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı
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