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Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.01.2021 22:26 | Son Güncelleme

Survivor 2021 yeni sezona hızlı bir başlangıç yaparken, bu yılın yarışmacıları izleyiciler tarafından merak edildi. Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Barış Özbek izleyenlerin ilgisini çeken isimler arasında yer aldı. Özbek, futbolla ilgili veri ve bilgilerin paylaşıldığı Transfermarkt'ta kullanıcıların en çok aradığı isimlerden biri oldu.

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve her sene reyting sıralamasında üstlerde bulunan Survivor yarışması bu yıla da hızlı bir başlangıç yaptı. Televizyon izleyicilerinin severek takip ettiği programda yarışan isimler de merak edildi ve yarışmacılar hakkında internet üzerinden araştırmalar yapıldı.

Yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri de bir dönem Galatasaray'da forma giyen Barış Özbek oldu. İzleyiciler Özbek hakkındaki bilgileri 'Transfermarkt' sitesinde ararken, eski futbolcu sitede en çok merak edilen futbolcular arasında yer aldı. Böylece eski bir futbolcunun en çok tıklanma alması tarihe geçerek rekor kırmış oldu.

baris-ozbek

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Özbek, sitede yer alan "En çok tıklanan profiller" kısmında ilk 10'a girerek 7'nci sıraya yükseldi. En çok aranan profiller arasında ise Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Papu Gomez ve Mesut Özil zirvede yer aldı.


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