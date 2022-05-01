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Survivor Barış yokluk adasında! "Üvey babamdan gelen haber beni dibe çekmişti"

01.05.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni takımlarla devam eden Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve yokluk adasına giden ikinci eleme ismi belli oldu. Barış Murat Yağcı yine yokluk adasının yolunu tuttu ve "Dibin dibine vurduğum dönemdeydim" dedi.

Survivor Barış yokluk adasında! "Üvey babamdan gelen haber beni dibe çekmişti"

Survivor’da yokluk adasına giden isim belli oldu! Dokunulmazlık oyununda Seda'nın Nagihan'a karşı aldığı sayı ile kadınlar yarışının kazananı 6-8 skorla gönüllüler takımı oldu. İkinci tur, erkekler mücadelesine sahne oldu. Berkan'ın aldığı son sayı ile erkekler yarışının kazananı 8-5 skorla gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler 2-0'lık genel skorla hem iletişim hem de dokunulmazlık oyununun sahibi oldu.

YOKLUK ADASINA GİDECEK İSİM BELLİ OLDU

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı, eleme konseyine gitti. İlk aday olarak Evrim'in yer aldığı Survivor'da ünlüler takımı bu kez adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Ada konseyinde yapılan oylamada Barış 5 oy, Ayşe de 3 oy aldı. Daha fazla oy alan Barış, haftanın ikinci eleme adayı seçildi. Bir kez daha potaya giren Barış yokluk adasına gitmeden önce son kez duygularını dile getirdi.

"ÜVEY BABAMDAN GELEN HABER DİBE ÇEKMİŞTİ"

Cuma günü dokunulmazlık oyunundan çıkan ve davranışları ile iki takımın da tepkisini toplayan Barış Murat Yağcı "Stratejik bir durum olarak iyi bir plan. Dibin dibine vurduğum dönemdeydim. Üvey babamdan gelen haber beni dibe çekmişti. Yoklukta kafamı toplamak istiyorum" sözleri ile dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı
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