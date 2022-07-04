Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya transparan kıyafetiyle nefes kesti!

TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star'da yarışan ve finale doğru elenerek 3. olan Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya, sosyal medya paylaşımlarıyla çokça konuşuluyor. Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz günlerde final yapan Survivor'a veda etmiş ve annesi ile Acun Ilıcalı arasında yaşanan polemikle gündeme gelmişti.

SURVIVOR BATUHAN KARACAKAYA'NIN KARDEŞİNDEN TRANSPARAN PAYLAŞIM!

Ünlü ismin kardeşi Melissa Karacakaya ise Instagram'da yaklaşık 76 bin takipçiye sahip.

Yaptığı paylaşımlarla olay olan ve son olarak abisiyle teknede paylaşım yapan Karacakaya, bu kez siyah transparan kıyafetiyle nefes kesti.

TAKİPÇİLERDEN BEĞENİ YAĞDI

Ünlü ismin "Me & my messy hair" (Ben ve dağınık saçlarım) notuyla paylaştığı fotoğrafına takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"UMARIM NAZAR DEĞMEZ"

Karacakaya'nın fotoğrafına bazı takipçiler "Siyahın asaleti ve sende duruşu", "Umarım nazar değmez çok güzelsin" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya'nın çok konuşulan bazı paylaşımları...



