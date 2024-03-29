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Survivor Batuhan Karacakaya'nın saçları sosyal medyanın diline düştü! 'Peruk mu?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.03.2024 13:00
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Survivor All Star'a sonradan dahil olan ve tüm dengeleri değiştiren Batuhan Karacakaya hakkında ortaya çıkan bir iddia herkesi şaşırttı. Sosyal medyada Batuhan Karacakaya'nın saçlarında farklılık olduğu öne sürüldü ve bazı kullanıcılar 'peruk mu?' diye sordu.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın saçları sosyal medyanın diline düştü! 'Peruk mu?'

Tansiyonun hiç düşmediği Survivor All Star'da bu defa Batuhan Karacakaya'nın saçları gündem oldu. Yarışmaya sonradan dahil olan ve tüm dengeleri değiştiren Batuhan Karacakaya'nın saçlarındaki değişiklik izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

kapak batuhan

Sosyal medyada Batuhan Karacakaya'nın saçlarının 'peruk' olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

Bu iddia sosyal medyayı sallarken bazı kullanıcılar Karacakaya'nın saçlarının renginin sıcaktan açıldığını söylerken kimleri de peruk olduğunu savundu.

batuhan saçları

Sosyal medyada ise; 'Bu nasıl saç ya?', 'Bu bariz peruk kullanıyor', 'Saçlarına ne olmuş böyle?' gibi yorumlar yapıldı.

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