Survivor Batuhan Karacakaya'nın saçları sosyal medyanın diline düştü! 'Peruk mu?'

Tansiyonun hiç düşmediği Survivor All Star'da bu defa Batuhan Karacakaya'nın saçları gündem oldu. Yarışmaya sonradan dahil olan ve tüm dengeleri değiştiren Batuhan Karacakaya'nın saçlarındaki değişiklik izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medyada Batuhan Karacakaya'nın saçlarının 'peruk' olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

Bu iddia sosyal medyayı sallarken bazı kullanıcılar Karacakaya'nın saçlarının renginin sıcaktan açıldığını söylerken kimleri de peruk olduğunu savundu.

Sosyal medyada ise; 'Bu nasıl saç ya?', 'Bu bariz peruk kullanıyor', 'Saçlarına ne olmuş böyle?' gibi yorumlar yapıldı.