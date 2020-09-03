Survivor Berkan'ın son hali nasıl? Survivor Berkan askere mi gidiyor, saçlarını kazıttı!

Survivor 2020 yarışması bitti ama oyuncularının hala yaptıkları konuşulmaya devam ediyor. Survivor Berkan yarışmasına sonradan katılan ve fırtına gibi esen Berkan Karabulut'un son hali oldukça şaşırttı. Askere gitmek için hazırlık yapan Survivor Berkan saçlarını oldukça kısa kestirince hem sevgilisi kendisi hem de sevgilisi Lale Onuk fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Survivor Berkan askere ne zaman gidecek araştıranlara yakın bir tarihte gideceğini belirtelim.

SURVİVOR BERKAN'IN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Survivor 2020 yarışmasına sonradan katılan ve kendine has tavırlarıyla ve karakteri ile dikkat çeken Survivor Berkan yarışmadan 4. olarak ayrılmıştı. Yarışmanın bitmesiyle birlikte Survivor Berkan sevgilisi Lale Onuk'la tatile gitti. Uzun zamandır sevgili olan çift tatilin tadını çıkardı. Survivor Berkan tatilin ardından ise askere gitmek için alışverişlere başladı. Sürekli askerlik için yaptığı alışverişleri ve çalışmaları Instagram hesabından paylaşan Survivor Berkan ve sevgilisi Lale Onuk askerlik için gün sayıyor. Survivor Berkan ne zaman askere gidecek araştıranlara yakın bir tarihte gideceğini belirtelim. Saç sakal traşı olarak saçlarını neredeyse kazıtan Survivor Berkan'ın son hali görenleri şaşırttı. Son halini hem kendisi hem de kız arkadaşı Lale Onuk Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Kendine ait Youtube kanalı da olan Berkan Karabulut, kanalında askerlik hazırlıklarına dair bir video da çekmişti.