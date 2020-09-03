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Survivor Berkan'ın son hali nasıl? Survivor Berkan askere mi gidiyor, saçlarını kazıttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 07:14 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasına sonradan katılan ve fırtına gibi esen Berkan Karabulut'un son hali oldukça şaşırttı. Askere gitmek için hazırlık yapan Survivor Berkan saçlarını oldukça kısa kestirince hem sevgilisi kendisi hem de sevgilisi Lale Onuk fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Survivor Berkan askere ne zaman gidecek araştıranlara yakın bir tarihte gideceğini belirtelim. İşte Survivor Berkan'ın son hali!

Survivor Berkan'ın son hali nasıl? Survivor Berkan askere mi gidiyor, saçlarını kazıttı!

Survivor 2020 yarışması bitti ama oyuncularının hala yaptıkları konuşulmaya devam ediyor. Survivor Berkan yarışmasına sonradan katılan ve fırtına gibi esen Berkan Karabulut'un son hali oldukça şaşırttı. Askere gitmek için hazırlık yapan Survivor Berkan saçlarını oldukça kısa kestirince hem sevgilisi kendisi hem de sevgilisi Lale Onuk fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Survivor Berkan askere ne zaman gidecek araştıranlara yakın bir tarihte gideceğini belirtelim.

berkan

SURVİVOR BERKAN'IN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Survivor 2020 yarışmasına sonradan katılan ve kendine has tavırlarıyla ve karakteri ile dikkat çeken Survivor Berkan yarışmadan 4. olarak ayrılmıştı. Yarışmanın bitmesiyle birlikte Survivor Berkan sevgilisi Lale Onuk'la tatile gitti. Uzun zamandır sevgili olan çift tatilin tadını çıkardı. Survivor Berkan tatilin ardından ise askere gitmek için alışverişlere başladı. Sürekli askerlik için yaptığı alışverişleri ve çalışmaları Instagram hesabından paylaşan Survivor Berkan ve sevgilisi Lale Onuk askerlik için gün sayıyor. Survivor Berkan ne zaman askere gidecek araştıranlara yakın bir tarihte gideceğini belirtelim. Saç sakal traşı olarak saçlarını neredeyse kazıtan Survivor Berkan'ın son hali görenleri şaşırttı. Son halini hem kendisi hem de kız arkadaşı Lale Onuk Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Kendine ait Youtube kanalı da olan Berkan Karabulut, kanalında askerlik hazırlıklarına dair bir video da çekmişti.

berkan

SURVIVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR? İŞTE BİYOGRAFİSİ

Berkan Karabulut, Kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir.

survivor berkan

2011 yılında Bilecik Üniversitesinde okumaya başlayana Berkan Karabulut 2015 yılında mezun olmuştur.

survivor berkan

Survivor 2018’e Marcus isimli yarışmacı erken veda etmek zorunda kalınca Survivor 2018’de artık Berkan Karabulut’lu dönem başladı.

survivor berkan

Berkan Karabulut aslında Survivor 2018 seçmelerinin tamamını geçmiş ancak Survivor 2018 as kadrosuna Acun Ilıcalı tarafından alınmamıştı.

survivor berkan

Yedekte olan Gönüllüler takımın yarışmacısı Berkan Karabulut uzun dönemdir Survivor 2018’de yarışacak gibi hazırlıklarına devam etmekteydi.

survivor berkan

Berkan Karabulut bir çok ünlü ile spor salonunda beraber çalışma imkanı bulmuştur. Berkan Karabulut Sercan Badur ile de antrenman yapmıştır.

survivor berkan


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