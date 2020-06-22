Survivor Berkan ve Yasin'in Evrim'e yaptığı hareketlere sert eleştiri: Dalga geçip, rencide ediyorlar

Survivor'da finale çok az bir süre kala Survivor Ekstra'da Evrim'in Yasin ve Berkan tarafından alay konusu olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"EVRİM'İ RENCİDE ETMEYE BAŞLADILAR"

Survivor'da eleme adayı gösterilen Evrim'e, Yasin ve Berkan'ın hareketlerini eleştiren Murat Özarı, "Yasin 'İsteseydik bu adadan daha önce gönderirdik' diyor. Yasin oradan Evrim'i sen değil halk gönderir. Halk isterse gider, istemezse gitmez. Berkan'a gelelim. Bu kadını gönderirken alay edici tavırlar, arkasına geçip dalga geçmeler, ben izlerken çok üzüldüm.

Orada rencide etmeye başladılar kadını. Teşkilat kurup kadını insanların gözünde kötü göstermeye hakkınız yok. Çok ayıp ediyorlar, izlerken sinirleniyorum. Kadını insanların gözünde kötü göstermek için dalga geçmeleri çok büyük ayıp. Zaten adını söylemişsiniz konseyde. Hala benchte otururken arkasına geçip dalga geçiyorlar, seremonide laf atıyorlar, oyun alanında laf atıyorlar" ifadelerini kullandı.

"OYLAMA OLSA BERKAN'IN SIRALAMADA DÜŞER"

Semih Öztürk de Murat Özarı'yla aynı fikirde olduğunu belirterek, "Cemal Can 5 aydır aynı yolda yürüdüğü arkadaşı Evrim'i başka alternatifler olmasına rağmen eleme potasına soktu. Berkan herkesin adına konuşup duruyor. Yanılgı içerisinde ve Elif ile Sercan'ın Evrim ile çok ciddi problemi olduğunu düşünmüyorum. Yasin, senin bu en sevdiğin arkadaşın. Ne olaylar yaşadınız ama her şeyi unuttunuz. Zaman zaman tartıştınız ama orta yolu buldunuz. Evrim, hep Yasin'in yanından oldu. Yasin'e dönelim, iki günde ne oldu da kızın üstünü çizdin? Berkan, Evrim'le dalga geçiyor sürekli, devamlı bir şeyler söylüyor. Bugün SMS olsa Berkan'ın oyları düşer" dedi.



