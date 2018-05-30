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Survivor Berna'dan Adem ve Turabi yorumu 'Pascal ve Nihat Doğan kavgası yanında hikaye kalır'

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2018 00:16 | Son Güncelleme

Survivor Taksi'nin 33. bölümüne Survivor 2018'e sakatlığı nedeniyle veda eden Berna Canbeldek'i konuk oldu. Turabi ve Adem'in yaşadığı tartışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Berna, "Acun ağabeyin istemediği sınır geçilirse geri dönülemez noktaya gidebilir olay. Pascal Nouma ve Nihat Doğan vardı ya küçücük bir hikaye kalır yanında." dedi

Survivor Berna'dan Adem ve Turabi yorumu 'Pascal ve Nihat Doğan kavgası yanında hikaye kalır'

Survivor yaşantısını, yaşadığı talihsizlik sakatlık ve sonrasında yaşadıklarını değerlendiren Berna Canbeldek, tüm merak edilenleri Survivor Taksi'de açıkladı. Sahra ile arasındaki ilişkiden bahseden Berna, son günlerde Survivor'a damga vuran Adem-Turabi gerilimlerini de yorumladı.

Survivor Berna açıklamasında, "Adem ve Turabi, ikisi de çok dik ve baskın karakterler. Çok iyi niyetliler. Döndüklerinde de dönerler, kimse tutamaz. Acun ağabeyin istemediği sınır geçilirse geri dönülemez noktaya gidebilir olay. Pascal Nouma ve Nihat Doğan vardı ya küçücük bir hikaye kalır yanında. Elleri arkada, kafalar dik bu durumu sevdim. Birbirlerine dokunmak durumu yok." dedi.

'TURABİ'Yİ ÇOK SEVİYORUM'
Berna Canbeldek açıklamalarına şöyle devam etti;

'Turabi ikinci kez yapmaz bunu. Öyle bir kural yok. Kimde hata varsa gerçekte,n o kişi Turabi ise eğer yine gider özrünü diler. Ama Adem'i o yönünden tanımıyorum daha. İnşallah onun da öyle bir yapısı vardır. Ben şaşırıyorum. Çünkü ben Turabi'yi çok seviyorum. Onları tartışırken görürken Turabi'yi hiç fark etmez benim için Mustafa, Adem, Anıl... Üzülüyorum çünkü ben. Turabi çok ılımlı bir insan normalde, güzel bir tartışabilecek bir adam normalde. Neden bu kadar dikleşiyorlar anlayamıyorum, anlam veremiyorum.

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Anahtar Kelimeler:
berna canbeldek Survivor survivor 2018 turabi adem kavga

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