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Survivor Berna Keklikler derin göğüs dekolteli bustiyerli pozuyla yürek hoplattı! "Taş mısın be!"

28.06.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasına katılan Berna Keklikler performansı ve polemikleriyle herkes tarafından tanınan ve sevilen bir isim haline geldi. Instagram'da paylaştığı pozlarla adeta fenomen olan Keklikler, cesur paylaşımlarıyla yürek hoplatıyor. Son olarak mini pembe şortu ve derin göğüs dekolteli bustiyeriyle objektif karşısına geçen güzel isim paylaşımıyla nefes kesti.

Survivor Berna Keklikler derin göğüs dekolteli bustiyerli pozuyla yürek hoplattı! "Taş mısın be!"

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran güzel yarışmacı Berna Keklikler paylaşımlarıyla herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. Özel hayatı ve sevgilisiyle sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan güzel yarışmacı, son olarak derin göğüs dekolteli ve mini şortlu pozuyla olay yarattı.

SURVİVOR FİNALİ İÇİN GİYSİ PROVASINDA VERDİĞİ POZ OLAY OLDU

Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla olay yaratan Berna Keklikler, Survivor finali için gittiği giysi provasında olay bir poza imza attı.

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Derin sırt ve bacak dekolteli elbisesiyle ayna pozu veren Keklikler, güzelliğiyle adeta baş döndürdü.

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GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIMI MEST ETTİ

Son olarak sosyal medya hesabından cesur pozunu sergileyen Berna Keklikler oldukça dikkat çekti.

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Derin göğüs dekolteli bustiyeri ve pembe mini şortuyla poz veren güzel yarışmacının muhteşem fiziği dudak uçuklattı. Takipçileri Keklikler'in bu pozunu altına "Taş mısın be!" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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